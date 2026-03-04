全台灣為中華隊加油，LINE也加入應援！2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）」，明（5）天中華隊首戰對上澳洲，LINE今（4）推出加油特效，目前官方尚未公布關鍵字，但試在聊天室輸入「棒球」、「中華隊」、「Taiwan」就立刻跳出熊大、兔兔、莎莉立刻現身，拿彩球幫中華隊加油。LINE同步預告3月20日聊天室還有櫻花雨特效。
🟡加油聊天室特效限定期間
台灣時間3月4日起～3月19日上午10點
🟡加油聊天室特效適用版本
◾LINE iOS 9.15.0以上
◾LINE Android 10.2.0以上、且 Android OS 7.1 以上)
◾LINE 電腦版版本需為8.7.0 以上
🟡特效太洗頻搶眼，如何關閉路徑快速看
若手機 LINE 版本為 12.0.0以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字會以連結形式呈現，點連結就能重播特效，不需要一直洗頻。若是版本符合卻沒有特效，可重新開啟LINE，或檢查 設定中「聊天室背景特效」是否開啟。
同理，若是想關閉特效，在嚴肅工作中不希望被特效打擾，在LINE主頁上方的「設定」（齒輪圖示）➜聊天➜聊天室背景特效，即可關閉背景特效功能。
資料來源：LINE
