39 歲的倩倩（化名）與丈夫渴望孩子多年，每每看到驗孕棒上的兩條紅線，都令夫妻倆開心期待不已，但第一次還未能聽見寶寶心跳就自然流產，第二次則是到第10週時突然胎停，直到最近一次，夫妻倆懷抱忐忑心情，最終仍然未能保住孩子，歷經三度滿懷希望又落空的打擊，令夫妻倆身心俱疲。
倩倩夫婦來到我的診間求助，經詳細檢查後，孕婦本身高齡且免疫系統異常，是導致反覆性流產的主因，於是先透過試管療程及PGT-A挑選健康胚胎，接著針對免疫問題精準治療，降低免疫排斥風險，等身體狀況調整好之後再植入胚胎，最終幫助倩倩夫婦順利圓夢。
許多女性流產後會陷入自責與自我懷疑，甚至不敢再抱希望，但我想鼓勵每位受挫的準媽咪們「這不是妳的錯！」
現代生殖醫學技術進步，若有慣性流產的狀況，建議夫妻一起就診，藉由專業醫師的診斷及檢查、精準治療，仍有機會順利好孕。
解析反覆性流產五大原因及高風險群
反覆性流產（Recurrent Pregnancy Loss, RPL）又稱習慣性流產，根據美國生殖醫學會（ASRM）的定義，若懷孕未滿20週、胎兒小於500g就流產，且連續發生兩次以上，就稱為反覆性流產；若懷孕初期有較大量、持續性出血且呈鮮紅色並有血塊，或腹部、骨盆、下背嚴重疼痛且長時間持續，更伴隨出血，建議就醫檢查。
常見原因：
面對反覆性流產，首先要從源頭排除各種可能風險，檢測重點包括：
修復身體更要治癒心靈 重塑好孕體質
歷經流產對於準媽咪而言，身心都會受到衝擊，除了透過營養補充及生活作息的調適，慢慢修復身體外，更要重視心理調適，勇敢尋求支持。
經歷反覆流產的準媽咪、夫妻，身心都承受一段漫長的傷痛與壓力，但請記得，這不是妳的錯，更不代表求子希望就此破滅。
透過專業生殖醫療的協助，精確排除導致流產的肇因，仍能有機會實現當媽咪的夢想，請再給自己一次機會、相信專業，讓醫師陪伴妳走出陰霾，邁向好孕之路。
●作者：TFC臺北婦產科診所生殖中心 李怡萱主任醫師
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
- 胚胎染色體異常：臨床最常見的流產原因，多為受精時細胞分裂過程隨機發生的錯誤，導致胚胎無法正常發育，與高齡卵子品質下降有高度關聯。
- 子宮環境問題：包含先天性子宮畸形（如子宮中隔）、子宮肌瘤、子宮內膜沾黏或子宮頸閉鎖不全等，致使胚胎著床空間受限或導致著床不穩。
- 內分泌失調：黃體素分泌不足、甲狀腺功能異常、多囊性卵巢症候群或糖尿病控制不佳，都會干擾早期胚胎的維持。
- 免疫系統異常：母體免疫系統誤將胚胎視為外來物進行攻擊，如「抗磷脂症候群」會導致胎盤產生微小血栓，阻斷寶寶營養供應。
- 夫妻HLA相近：人類白血球抗原（HLA）若太相似，母體會因無法辨識胚胎的「外來性」，而無法產生保護性的「阻斷抗體」，使免疫系統發動攻擊導致流產。
- 高齡孕媽咪：隨著女性的年齡增長，卵子在進行細胞分裂時就容易產生染色體異常，尤其35歲之後異常率更會大幅提升。
- 曾經流產，或患有肥胖、糖尿病、甲狀腺疾患、凝血功能異常等身體疾患的女性。
- 曾有自體免疫疾病史的女性。
- 長期處於高壓狀態，或暴露於有毒、污染環境者。
面對反覆性流產，首先要從源頭排除各種可能風險，檢測重點包括：
- 夫妻染色體檢查：透過抽血確認雙方是否存在染色體平衡易位等遺傳因素。
- 子宮檢測：利用子宮鏡或輸卵管攝影，直接觀察子宮腔內部是否有畸形、肌瘤或沾黏等問題。
- 免疫疾病：抽血篩檢是否存在抗磷脂抗體或其他自體免疫抗體，釐清是否存在隱形的「免疫殺手」。
- 荷爾蒙檢測：檢查黃體素、甲狀腺素、泌乳素及血糖，確認母體代謝環境是否適合懷孕。
- PGT-A（胚胎植入前基因篩檢）：在植入前篩選出染色體正常的胚胎，從源頭避開因染色體異常造成的流產。
- 藥物介入： 針對免疫或凝血問題，可以低劑量阿斯匹靈、低分子量肝素或強化黃體素支援。
- 子宮鏡手術：排除子宮異常問題
●作者：TFC臺北婦產科診所生殖中心 李怡萱主任醫師
