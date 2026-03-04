我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇傳出奪人小三，他昨（3）日火速澄清「已離婚」，並臨時改書面質詢避耳目，但黨秘書長徐國勇仍傳出對這樁風波相當不滿。對此，百萬YouTube網紅Cheap狠酸，尊敬的定宇簡直是居住正義的奇蹟、人生勝利組的巔峰，大家一起幫他加油。王定宇昨遭爆在女方台北、台南2地的豪宅連續約會被拍，引Cheap狠酸，大家別再抱怨台灣房價高了，先檢討自己選民服務做的夠不夠深，抗中保台喊得夠不夠大聲。讓人尊敬的 定宇委員在2021年還只是房客，月租8000，雖然有含冷氣、早餐、正妹房東接送，但還是有點基層味，但到了2026年，則進化到了房客2.0，直接入住別人的信義區豪宅，這何止是居住正義，簡直是人生勝利組的巔峰。Cheap提到，各位鄉親啊，為什麼媒體要選在王定宇委員，正要推動重要國防預算、強化台灣防線的時候爆料？很明顯嘛，就是「中共在地協力者」要抹黑我們的定宇委員，委員長期在外交國防委員會，是為了隨時監控台北跟台南的防空動態，才不得不接受愛國商人的委託「進駐」觀察。Cheap怒批，那件留在沙發上的競選背心，那是我們台灣民主的圖騰，怎麼會是幽會證據？委員早已在去年就預防性離婚，這就是為了不讓家人成為中共威脅的軟肋。再說一次，只要王委員心繫台灣，住誰家、跟誰交朋友，那都是他的自由，更是為了守護台灣民主的必要犧牲！Cheap強調，另外，和委員對槓的富商，背後有沒有紅色資金，為什麼要在家裡裝監視器？是不是要把委員的英姿，傳回給習近平看？各位啊，一起幫王委員加油。