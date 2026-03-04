我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前駐日代表謝長廷。（圖／記者呂炯昌攝）

民眾黨創黨主席柯文哲近日透露，聽說有位「民進黨大老」因為替他喊冤，卻「被賴總統叫去問話」，最終不歡而散，而媒體則點名這位「大老」是總統府資政謝長廷。對此，謝長廷昨日駁斥跟賴清德總統爭吵，謝長廷也透露，他在今年1月底見過柯文哲，談了立法院癱瘓對台灣整體安全和競爭力不利的問題，柯文哲也提到4000億軍備預算案，之前自己也有見民眾黨主席黃國昌，主要都在談如何打破僵局，向前走，並不是談柯文哲的案子。對此，黃國昌今（4）日回應表示，他跟謝長廷見面是在軍購發生前，他跟謝長廷見面是請益和解共生的事。民眾黨新北市長參選人黃國昌、北市議員陳世軒今日上午在黃國昌新莊競總舉行「國影二期中央延宕跳票 新北自己來做」記者會，會後媒體詢問與謝長廷見面一事，黃國昌證實，謝長廷確實有跟柯文哲見面，但他跟謝長廷見面是很久以前，沒有談到軍購。黃國昌說，他跟謝長廷見面應該是好久一段時間的事情了，在整個軍購發生以前好幾個月，那個時候民眾黨在推倡聯合政府的理念，因為謝長廷過去在擔任立法委員的時間，應該有跟趙少康、施明德先生他們是同時的，那個時候也有所謂喝朝野大和解的咖啡，而謝長廷也一直喔，是在推倡所謂的和解共生、聯合政府的理念，所以這個時候呢，去看謝長廷喔，主要一方面是感謝謝長廷對於柯文哲案子的關心。黃國昌說，另外一方面也請教謝長廷和解共生的理念，怎麼會變成到現在賴清德政府透過司法檢調的方式在追殺他的政治敵人，在目前台灣在民進黨主政下面，這樣子的一種你死我活的政治鬥爭環境當中，台灣是不是應該要重新的去思考，重新的去想聯合政府的理念，因為在政治上面，我們彼此有不同的信念信念，但是大家彼此為了聯合政府，為了讓人好，過去謝長廷所曾經倡議這樣子的觀點，現在是不是應該要透過什麼樣子的方式，那能夠讓更多的人民知道，所以跟軍購一點關係都沒有，因為這件事情發生在軍購之前非常久。