我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴星垠（如圖）正式加盟Fubon Angels。（圖／翻攝自朴星垠IG@sung_eun216）

▲朴星垠（如圖）喊話台灣球迷：「已經等不及要在新莊球場與大家見面了！」（圖／朴星垠IG）

朴星垠是誰？李珠珢昔日隊友也是好閨蜜

朴星垠加盟Fubon Angels！繼韓籍啦啦隊女神李珠珢日前宣布續約中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，其好友朴星垠今（4）日也透過球團，宣布正式加盟於此，即將跟上李珠珢的腳步，赴台灣發展，朴星垠雀躍喊道：「這次能以正式成員身分和女孩們一同應援，真的非常開心，我已經等不及要在新莊球場與大家見面了，我們新莊城堡見！」Fubon Angels今稍早透過官方社群IG公布朴星垠加盟喜訊，「有著招牌金髮、爆發力十足的舞技，及反差萌的魔性笑聲的星垠，多次在悍將主場共同應援及參與臺北富邦勇士主題日，在Angels至韓國交流時更是熱情對待，這次換我們照顧你啦！」終於即將來台發展，朴星垠喊話台灣球迷：「這次能以正式成員身分和女孩們一同應援，真的非常開心，我已經等不及要在新莊球場與大家見面了，我們新莊城堡見！」引爆球迷熱議，2026賽季尚未開打，啦啦隊版圖競逐已提前進入白熱化階段。現年23歲的朴星垠，過去曾在韓國職棒KBO起亞虎啦啦隊活動，與李珠珢不僅是昔日隊友，更是眾所皆知的好友，2024年兩人曾一同來台參與大巨蛋主題日活動，當時以一頭亮眼金髮造型現身，吸引大批球迷目光，致使台灣球迷留下深刻且美好印象。之後朴星垠將重心轉往台灣職排舞台，加入桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」，與金佳珢、朴昭映並肩應援，逐步打開在台知名度、累積穩定粉絲群，如今憑藉亮麗外型與舞台魅力，確定加盟Fubon Angels，勢必再掀話題，成為場邊另一道吸睛焦點。