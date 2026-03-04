我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團明將舉行黨團大會，決定黨版軍購條例。戰鬥藍發起人趙少康今舉行「軍購特別預算該怎麼審」研討會，藍委徐巧芯指出，到目前為止還沒看過智庫版本跟內容，但就她了解，就是3000至3500億；藍委賴士葆也說，這是預算，他在財政委員會，但目前也都沒看到版本。趙少康則當場開砲「這太不像話了」，智庫不能取代黨團，週五要赴委審查，外交國防跟財政委員會的委員沒看過版本，不可思議。戰鬥藍今舉行「軍購特別預算該怎麼審」研討會，藍委徐巧芯表示，目前國民黨版本由智庫撰寫，原則是美國提供多少發價書，那就到委員會審查，所以就是3000到3500億，不過她的角度，基本共識是對美採購用特別預算，對台灣的採購回歸一般編列，這樣才能具體監督。徐巧芯說，明天黨團大會將有相關版本跟條文，才能進一步了解智庫內容，但目前為止都還沒看過，只能根據她所了解的說明，她建議直接一刀切，將預算限定對外採購，把相關項目寫清楚，這樣無論川習會怎麼討論，也不會對條例影響。藍委賴士葆也說，目前為止沒有看到版本，他是財政委員會的立委，這是預算整體評估非常重要。趙少康聞言則開砲，徐巧芯到現在沒有看到，這太不像話了，智庫不能取代黨團，這很重要的原則，黨團知道誰是誰，智庫成員是誰？到現在一個都不知道，智庫是誰提出這樣的建議？智庫當然很重要，是黨的頭腦，但智庫提的案子要溝通，今天星期三，星期五要赴委審查，國防、財政委員會的重要委員沒看到版本，不可思議，智庫要有意見，要溝通，不能明天黨團會議版本要用誰的，「期期以為不可，智庫不能取代黨團，執政黨是以政府為主，在野黨是以黨團為主。」