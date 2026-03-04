我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨彰化縣縣長提名上演謝家姊弟之爭，縣議會議長謝典霖昨證實提出「非綠大聯盟」合作模式，希望推舉在綠營初選落敗的前彰化市長邱建富以無黨身分參選，促成「藍白綠合」；謝衣鳯則以縣黨部主委身分表示，歡迎邱建富加入國民黨，輔選國民黨提名的候選人。被謝家姊弟點名的邱建富，今天感謝典霖與前立委蔡壁如的抬愛與肯定，同時強調自己絕不可能加入他黨，對於他黨的黨內初選，絕不會介入也不會評論。國民黨彰化縣長提名，民進黨去年底以藍委謝衣鳯為假想敵進行民調，綠委陳素月小勝其他3位黨內對手，獲黨中央徵召；藍營除了兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋積極爭取提名，彰化謝家姊弟之爭也延續至今，近日傳出黨中央有意於3月底以民調決勝負。日前有媒體報導，謝典霖希望以「非綠大聯盟」合作模式，促成「藍白綠合」，由在民進黨初選落敗的前彰化市長邱建富以無黨身分參選，並承諾只當一屆。台灣民眾黨中央委員蔡壁如證實1月受謝典霖之託向柯文哲反映。但據了解，柯文哲不僅評估邱建富勝算不大，且認為以邱建富過去在民進黨的資歷，不可能脫黨參選，因此不願見民眾黨在此局「讓人當槍使」。兼任國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯，昨天深夜發布公開聲明，她表示在國民黨有縣長提名人選的前提下，不可能支持邱建富競選彰化縣長，但歡迎邱建富加入國民黨，並協助輔選本次提名的候選人。針對謝衣鳯邀請加入國民黨，邱建富表示，自己從政以來一直勤走基層、傾聽民意，對於他黨的黨內初選，絕不會介入、也不會評論。同時鄭重說明，自己絕不可能加入他黨，會堅守原有立場為彰化鄉親打拚。邱建富強調自己擁有完整的執政經驗，更具備跨越黨派、整合資源、服務鄉親的能力，感謝謝典霖與蔡壁如的抬愛與肯定，選舉是各政黨的民主機制與程序，他予以尊重。無論各黨最終提名人選為何，他都會持續以具體政見與實績爭取縣民認同。