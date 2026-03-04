我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒。媒體昨日報導，「熟稔兩岸法律的官員」指出，公部門將向法院提出當選無效之訴。對此，民眾黨主席黃國昌今（4）日表示，法律的問題透過司法程序來加以解決，有一個公正的裁判，不要一直進行政治上面的操作。李貞秀回應指出，她尊重司法，也相信國家的司法制度會依法獨立審理、做出公正判斷，但行政機關不能拿司法當作政治鬥爭的工具，在司法尚未作出裁判前，透過匿名放話、預設違法立場、甚至以「雙重身分」進行政治定性，若制度需要修正，可以公開討論；若法律有爭議，可以交由司法釐清。但不應在選舉完成、公告當選後，透過政治操作推翻人民的選擇。不要再愚弄、看不起選民的智慧。民眾黨新北市長參選人黃國昌、北市議員陳世軒今日上午在黃國昌新莊競總舉行「國影二期中央延宕跳票 新北自己來做」記者會，針對媒體報導公部門將提李貞秀當選無效之訴，黃國昌表示，這個事情已經吵非常久，公部門是不是有做這件事情，因為現在看到好像都是媒體上面的報導，到底是哪一個部門有當事人資格要做這樣的事情，可能還是要等到行政院宣佈才算數。黃國昌強調，法律的問題透過司法程序來加以解決，有一個公正的裁判，不要一直進行政治上面的操作，他覺得這才是大家所共同期待的事情。