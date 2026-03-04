中國全國人民代表大會、中國人民政治協商會議（下稱兩會）在3月4日、5日登場，兩會一向被視為觀察中國政治經濟走向的指標，且此次會議正值「十四五」規劃收官與「十五五」規劃開局的歷史性交匯點，「十五五」如何開局、經濟成長目標、高層人事變動等議題成今年兩會觀察焦點。
根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，依據中國全國人大常委會公布的建議議程，本次人大會議將審查《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要（草案）》，並審查2026年計畫與預算草案。外界認為，今年兩會不僅要回應「今年怎麼辦」，也須交代「未來五年怎麼走」。
經濟增速與政策力度成市場焦點
每年兩會期間，中國國務院總理都會在人大開幕式上發表政府工作報告。外界預期，李強將公布2026年經濟增長目標及相應的財政與貨幣政策安排。
分析指出，今年的關鍵不僅在於經濟增長目標是否維持在「5%左右」，更在於北京是否願意接受略低、但更貼近現實的增速預期，並搭配更有針對性的政策工具。去年底中央經濟工作會議已定調「更加積極的財政政策」與「適度寬鬆的貨幣政策」，因此赤字率是否提高、地方專項債規模如何安排、是否續發超長期特別國債，以及資源是否更明確轉向消費與民生，均成觀察重點。
中國國家統計局數據顯示，2025年中國GDP增長5.0%，但全年居民消費價格指數（CPI）與上年持平，生產者物價指數（PPI）下降2.6%；2026年1月CPI年增率僅0.2%。經濟呈現「增速達標、體感偏冷」的現象，價格低迷反映需求不足、企業提價能力有限。
美國亞洲協會政策研究所研究員牛犇（Neil Thomas）預期，今年兩會可能將經濟增長目標下調至歷史新低。
「十五五」如何定義內需主導
相較往年，今年兩會另一看點在於「十五五」規劃如何界定未來五年的發展模式。近期官方釋放的訊號顯示，「內需主導」將持續成為核心表述，因此可關注中國官方是否準備把「內需主導」一詞，從政策口號轉化為資源優先配置。
不過分析人士指出，內需不足並非單純短期波動，而與收入分配、社會保障與公共服務等結構性因素有關。外界關注，今年兩會是否提出更具體可執行的減負措施，例如在醫療、養老與社保領域推進改革，以及財政資源是否更明確轉向居民部門，而非僅集中於投資與產業端。
新加坡新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾向媒體表示，中國長期應將部分工業補貼轉向消費支持，但地方財政空間與落實能力仍是主要挑戰，對今年出現激進刺激措施不抱太高期待。
科技自主與產業政策走向
在中美競爭持續背景下，北京近年反覆強調「高水準科技自立自強」。今年兩會，外界關注相關表述如何轉化為更具體政策安排。
由於中國面對的外部壓力正變得更具體，包括關稅不確定性、出口管制、供應鏈重組，官方將在「兩會」如何表述科技、產業與安全，被視為觀察未來1年美中關係與政策走向的重要窗口。
人事動向與軍方整頓受關注
距離中共二十一大僅剩一年半時間，中國領導層人事布局備受矚目。觀察人士指出，兩會期間誰出席、誰缺席、座次安排如何，往往透露政治整肅與權力配置訊號。
去年二十屆四中全會出席率偏低，被視為清洗行動延續的象徵。今年兩會若有官員持續缺席，可能引發政治前景的揣測。軍方代表團規模與成員變動，也會被視為觀察整頓深度的重要指標。
但在兩會登場之前，全國人大常委會罷免19名人大代表資格，其中包括9名解放軍代表、5名上將。媒體統計顯示，解放軍與武警代表人數已由2023年2月的281人減至243人。
國防預算增幅走向
中國的軍費支出成長一向是「兩會」最受關注的議題之一。
2025年中國國防支出為1.78兆元人民幣，年增7.2%，連續多年高於GDP目標增速。報導認為，今年的焦點在於中國經濟成長趨緩、地方財政緊張、外部安全環境持續緊張的情況下，中國官方會如何設定軍費增幅。
德國墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）認為，中國國防預算很可能再度成長，預計仍維持個位數增幅。她表示，歷經數輪整頓後，軍方高層人事變動顯示整頓仍在持續，今年兩會或將強調發展先進作戰能力、提升戰備水準等長期目標。
