數位發展部今（4）舉辦媒體交流會，報告業務發展主籌，其中建立台灣AI產業生態系是重要一環。數發部部長林宜敬指出，將免費提供AI給新創團隊，同時會跟財政部合作提供租稅優惠，今年預計再買100片GPU；目前應有足夠電力讓算力中心建設。林宜敬細數業務主軸，細數打詐、發展軟體產業、強化資安韌性、建構數位政府等四大主軸作為；在發展軟體產業部分，要建立AI產業生態系中，算力為其基礎。數發部將與金管會合作，鬆綁保險業者投資限制，函釋AI算力為策略性產業，同時也跟財政部合作，把AI算力建設列入促參重大公共建設範圍，提供租稅優惠。林宜敬坦言，電力是算力發展中的重要挑戰，目前電力是經濟部負責，目前有足夠電力可以讓算力中心建設，目前規劃針算力中心將以民間投資為主，廠商也都與經濟部密切聯繫，確認IDC興建有足夠電力使用。數產署署長林俊秀也說，今年預計採購100片GPU，希望預算不要被刪減，加上前年購入40片，今年預計會有140片。另，去年底《人工智慧基本法》三讀通過，林宜敬指出，近期數發部將與國科會合作訂定「風險分類框架」，並採取不同於歐盟派、美國派的方式，以台灣模式透過架構再與各部會合作訂定，例如醫院AI輔助診斷要跟衛福部討論，若出現醫療糾紛要由醫師還是開發廠商負責等。林宜敬表示，目前國際立法趨勢分為兩大陣營，歐盟採取嚴格管理，明列不可開發產品類型，如潛意識操控、臉部辨識判別種族等8種型；美國則主張低度監管以鼓勵創新，並積極遊說包含台灣、日本在內等中型民主國家。同步數發部也透過數產署AI評鑑中心，針對包含「TAIDE」在內的100多種大型語言模型（LLM）測試，包含透過學測國文考題測試繁體中文的理解能力，以及透過學測社會科判斷對台灣觀點，也會透過藍綠白三黨都有共識的內容，測試是否具備「台灣意識」。另外，AI發展也對媒體生態造成衝擊，林宜敬坦言此為棘手問題，尤其近期AI摘要功能將影響媒體流量，但因為由於技術變化極快，立法未必是現階段最佳方案。數發部次長侯宜秀補充，正研究透過Agent（代理人）模式協助內容觸及，並觀察國際企業的內容市場計畫，尋求與國際AI公司的合作方向。