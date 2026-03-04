美國與以色列聯合空襲伊朗之後，伊朗對周遭海灣國家發動「無差別攻擊」作為報復，一些原本不想捲入衝突的國家也被迫捲了戰爭，美國媒體披露，阿拉伯聯合大公國遭到伊朗大規模攻擊後，正在考慮反擊伊朗飛彈基地，對此，阿拉伯聯合大公國外交部表示，「阿拉伯聯合大公國保留自衛權利」。

根據《Axios》報導，兩名知情人士透露，阿拉伯聯合大公國正在考慮採取軍事行動，阻止來自伊朗的飛彈和無人機攻勢。自美以與伊朗爆發衝突以來，阿拉伯聯合大公國承受了伊朗最大規模的攻擊，甚至比以色列遭受的攻擊還多。知情人士表示，「儘管阿拉伯聯合大公國沒有以任何方式捲入戰爭，但仍然遭受了800枚砲彈的襲擊」。

知情人士強調，「在這樣的情況下，世界上任何國家都會對其防禦態勢進行評估」。

阿拉伯聯合大公國外交政策顧問加爾加什（Anwar Gargash）表示，伊朗對海灣國家的襲擊是一次「誤判」，將使伊朗在關鍵時刻陷入孤立。加爾加什認為，伊朗這樣的行動只會強化「伊朗是該地主要危險來源」的說法，讓更多人相信伊朗的導彈計畫是持續不穩定的根源。

阿拉伯聯合大公國國防部週二表示，伊朗向阿拉伯聯合大公國發射了186枚彈道飛彈、812架無人機，其中大多數都被攔截，但還是有少數在境內爆炸，造成至少3名外國公民喪傷，70人受傷。

阿拉伯聯合大公國外交部表示保留自衛權利，但補充指出，目前並未因為伊朗的打擊而「決定改變防禦姿態」。

卡達逮捕了伊朗革命衛隊團伙

根據《半島電視台》報導，卡達週二宣布逮捕了10位隸屬於伊朗革命衛隊的嫌犯，他們被控在卡達執行間諜任務和破壞活動。過去幾天，卡達境內已通報數十起爆炸事件。卡達國防部表示，自週六以來，已偵測到三枚巡航飛彈、101枚彈道飛彈和39架無人機向其領空發射。

卡達外交部表示，對於這些來自伊朗的「無端攻擊感到驚訝」，由於戰爭導致空域關閉，目前有近8000人滯留在卡達。

▲美國與以色列於2月28日動手襲擊伊朗，德黑蘭當局迅速反擊，根據《CNN》追蹤整理，伊朗打擊周邊國家境內的主要目標在圖中以紅點標示。（圖／截取Google地圖，NOWNEWS今日新聞後製）
