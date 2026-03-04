我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成自己剪頭髮省錢。（圖／翻攝自Threads@machibigbrother）

「麻吉大哥」黃立成近來投入加密貨幣市場，但美伊戰爭爆發，以太幣在48小時內暴跌近9%，他在半年間累積的虧已經超過7400萬美元（約台幣23億元）。黃立成昨（3）日在Threads上發文自嘲，現在都自己剪頭髮才省錢，省的錢可以請女生吃飯、看電影，只不過他的文字是用台式中文寫下，引起網友熱烈討論。黃立成在Threads上發文「嘎gi咔逃mo，幸ㄟ吉欸賽掐雜某甲崩跨電影」，並曬出一張皺著眉頭，頭髮剪得很乾淨的自拍照，白話文意思是「自己剪頭髮，省下的錢可以請女生吃飯、看電影」，台式中文的寫法也引來網友討論，「Uncle有沒有考慮下載台語輸入法，可以語音輸入」、「Uncle 恩洗謀逃mo啊嗎？」、「大哥你還是說中文吧.jpg」。黃立成近年投入加密貨幣市場，根據相關數據顯示，他在2月24日投入24.5萬美元（約台幣769萬元），未料最終遭強制平倉，清算後帳戶只剩1.3萬美元（約台幣41.3萬元）。不僅如此，黃立成還成立電影公司，投資了14部台灣電影，但有9部都是賠錢，黃立成並不在意，並喊著，「我支持國片！嘎U（加油）。」