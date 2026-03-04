我是廣告 請繼續往下閱讀

戰鬥藍發起人趙少康今舉行「軍購特別預算該怎麼審」研討會，針對國民黨軍購版本，他建議將藍委徐巧芯的8100億版本跟智庫的3500億版本合併，用徐巧芯版匡列8100億，但通過3500億，剩下凍結，這樣兩全其美。國民黨團明天將舉行黨團大會，確定黨版軍購條例。戰鬥藍發起人趙少康今舉行「軍購特別預算該怎麼審」研討會，會中建議，國民黨軍購條例，因為藍委徐巧芯提了8100億版本、智庫有個3500億+N的版本，可以合併再一起，匡列8100億，通過3500億其他凍結，這樣兩個兼顧，發價書同意再審查，就不會有兩個版本問題。趙少康說，如果美方不交貨，也要敦促交貨，就算不能罰政府，美國政府也應該可以罰廠商，政府應該罰廠商，應該要強力要求，一定要給他壓力，政府一定要嚴格督促廠商。趙少康也直言，智庫版本應該要早點拿出來，不能星期五要付委審查，明天智庫才把東西拿給委員看，這不是民主政治常態。媒體詢問趙少康對軍購態度，他說立委嚴格審查預算是天職，他當立委這麼多年，過去當立委時民進黨一直反對國防預算，怎麼現在國民黨嚴格審查就是不愛台，既然徐巧芯、智庫都有版本，那就折衷，用徐巧芯8100億匡列，通過3500億，剩下的凍結，這樣兩全其美。至於徐巧芯是否會堅持自提版本，她低調表示，明天才會看到智庫版本，目前她的內容都是提供智庫建議。