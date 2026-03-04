我是廣告 請繼續往下閱讀

202國民黨彰化縣長提名人選卡關，國民黨立委謝衣鳯表態參選，但胞弟、彰化縣議長謝典霖卻稱「父親已經決定不參與縣長選舉」，政壇還傳出謝典霖有意推民進黨籍前彰化市長邱建富，以無黨籍「非綠大聯盟」挑戰民進黨立委陳素月，並拜託前立委蔡壁如向民眾黨創黨主席柯文哲提案。民眾黨主席黃國昌今（4）日表示，邱建富曾透過友人找民眾黨黨秘書長周榆修希望見他，討論邱想選彰化縣長一事，他有點驚訝，但因邱建富是民進黨籍，因此直接回覆「不宜」。民眾黨新北市長參選人黃國昌上午偕同黨籍新北市議員陳世軒於新莊競選總部召開「中央延宕跳票 新北自己來做」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到彰化縣長一戰傳出謝典霖想推「非綠大聯盟」的邱建富參選，並委託蔡壁如向柯文哲提案？黃國昌指出，邱建富是不是有透過蔡壁如要找柯文哲？「老實說，我並不知道，我完全不知道」。黃國昌說，他知道的事情是邱建富曾經透過友人找周榆修，希望見他，討論有關於邱建富想要參選彰化縣縣長的事。「那個時候，我聽了有一點驚訝」，所以他告訴周榆修，若他沒有理解錯誤，邱建富應該是民進黨籍的政治人物，「一個民進黨黨籍的政治人物，透過中間人，然後希望來找我，希望爭取我們的支持去選彰化縣縣長？我直接就告訴周榆修請回覆他『不宜、不宜』」，所以他沒有要見對方，因此這件事後來也就沒有什麼下文。至於彰化縣長選舉，黃國昌直言，謝衣鳳是非常優秀的立委，在立院經濟委員會也長期在幫彰化的鄉親發聲，謝衣鳳是否有意要爭取彰化縣長，當然要充分尊重謝衣鳳個人的意願，以及國民黨黨內提名的機制，不過因爲這都是屬於國民黨黨內民主程序，民眾黨就尊重。