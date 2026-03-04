我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA達拉斯獨行俠近期陷入低潮，近7戰吞下5敗，主因之一正是新秀弗拉格缺陣。這名NBA美國職籃（National Basketball Association）榜眼自2月10日因左腳中足扭傷休兵至今，已連續缺席多場。不過總教練基德（Jason Kidd）首度公開回應復原狀況。雖然本場仍被列為出賽存疑，但從原本的缺陣狀態改為存疑，已是傷後首次。根據達拉斯當地媒體報導，弗拉格隨隊前往球場並完成訓練，腳部沒有不適感，甚至能單腳起跳投籃，顯示恢復情況相當理想。若一切順利，本週稍晚對戰波士頓塞爾提克或多倫多暴龍時，有機會回歸。弗拉格本季已缺席12場，而獨行俠在他缺陣期間戰績僅4勝8敗，差距相當明顯。這名新秀本季場均20.4分、6.6籃板、4.1助攻、1.2抄截與0.8阻攻，投籃命中率48.2%。在厄文缺席期間，他一度領銜全隊得分、抄截與上場時間，助攻排名隊內第2，籃板排名第4。獨行俠本季在NBA競爭激烈的西區中段掙扎，弗拉格的健康直接左右戰局。弗拉格受傷，黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）聲勢持續上揚。聯盟日前公布2月最佳新秀，由克努佩爾與馬刺新秀哈波（Dylan Harper）分居東西區。這是本季首次弗拉格未能拿下單月最佳新秀。克努佩爾本季60場全勤，場均19.3分，投籃命中率48.9%，三分命中率高達44%。2月出賽11場，場均21.5分，外線命中率更提升至48%。穩定性與出賽數成為他目前最大優勢。值得注意的是，雖然年度最佳新秀不設65場門檻，但在82場完整賽季中，低於65場仍奪獎極為罕見，過往僅羅伊（Brandon Roy）與尤因（Patrick Ewing）做到。目前國際賭盤方面，克努佩爾賠率1.7暫居領先，弗拉格為2.35緊追其後。若弗拉格順利復出並維持高效率表現，賠率走勢隨時可能翻轉。