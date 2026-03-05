全台瘋2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊今（5）日首場要對上澳洲隊，已有不少台灣球迷前進東京巨蛋現場為他們加油，東京巨蛋被形容有如台北大巨蛋，現場更是不少人揮舞國旗。台北101董事長賈永婕在社群網站上發文透露自己也去東京看球，卻發生了掉護照的意外，直到進海關才記起來護照丟在飛機上，還用了好幾個「冒冷汗」的表情符號形容那時的心情。

賈永婕差點弄丟護照　要進海關才想起來

中華隊在WBC首戰澳洲，東京巨蛋場內外已經聚滿台灣的球迷，賈永婕也是專程到日本觀戰的其中之一，不過她可能心情太興奮，忙著下飛機，居然忘記自己沒把護照帶下來、還留在飛機上，到了進海關入境檢查時才發現，也幸好工作人員幫忙她把將不見的護照送回來，要不然她就會真的弄丟，想到這點，不禁捏了把冷汗，也用表情符號來呈現那時的感覺。

她之前在社群發文上分享過2013年看WBC揮舞國旗的舊照，事隔多年又到東京為參加本屆WBC的中華隊加油，表示在日本看到好多好多熱血的台灣人一起來為他們打氣，就覺得超級開心。

目前中華隊和澳洲的比賽，澳洲在5局下擊出兩分全壘打，暫時領先中華隊，之前4局都曾經有人上壘都未能得分，觀眾期待中華隊能在接下來的攻勢中順利搶分，扳回一城。

▲東京巨蛋有不少台灣球迷現場觀賞中華隊對澳洲隊的比賽，也有台灣的啦啦隊女神到場應援。（圖／記者葉政勳攝）
資料來源：賈永婕的跑跳人生

