我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南珉貞與李晧禎（如圖）合體拍攝應援機台廣告，比看看誰的辣度高，實際上兩人一冷一熱，個性大不同。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

2026世界棒球經典賽今天開打，棒球熱潮全面升溫，拉斯維加斯娛樂城順勢推出全新應援機台「金牌投手」，並邀來「台妹小南」南珉貞與「釜山女神」李晧禎合體拍攝廣告。兩位啦啦隊女神首度化身投手角色，從應援席站上投手丘，上演直球對決，比看誰的辣度高、誰比較強，拍攝現場笑聲不斷。兩人合體誰比較「辣」？李晧禎笑說要看定義，「珉貞是像直球一樣撞進心裡的熱情魅力，我可能偏冷靜帥氣的壓場感。我們是一熱一冷，組合起來才是最完美的火花，所以兩個都很辣，大家不准只選一個。」南珉貞則自封「南風席捲」，「只要我一出現，球場就會吹起一股清爽又無法抵擋的南風。」若真的站上投手丘，李晧禎笑說自己可能無法當「關門女神」，「我太容易緊張了。」但對氣場很有信心，「畢竟我不笑的時候，大家都還滿害怕。」南珉貞則表示，站上投手丘當然要做「王牌系」，不過私底下仍是大家熟悉的可愛系。首次挑戰投手設定，南珉貞直喊「真的超級冤枉！」原來她為拍攝特地向粉絲「南朋友」中的投手高手請教技巧，現場投出好球連連，連工作人員都拍手誇讚，沒想到劇情卻安排她「四壞球保送」。她笑中帶不甘地說：「明明實力很強卻要演出很失落的樣子，那一瞬間勝負慾真的差點爆發，心裡一直吶喊：『我明明超強的，為什麼要演弱啦！』」坦言這是整場最考驗演技、也最不甘心的時刻。李晧禎則表示，這次拍攝讓她真正體會到演戲的難度，「演戲真的不簡單，特別是需要開口講台詞的時候。」她過去多為平面拍攝，這回要一邊演一邊說話，緊張感倍增，「廣告拍完回家的路上，我腦子裡還在想剛才的表現。」她表示，南珉貞是「大前輩」，「珉貞來台灣比較久，拍廣告經驗非常豐富。她在鏡頭前那種放鬆、自然的樣子，確實給了我不少壓力。」不過她強調不是較勁，而是想跟上腳步，「既然前輩這麼專業，我也要更努力，不想顯得太生澀。」談到私下互動，李晧禎表示，兩人並非互相吐槽型，「我們比較像互相依賴，我也會跟珉貞姐姐請教很多問題。」南珉貞則笑虧：「晧禎比較常NG！特別是有台詞的部分她比較容易緊張。我是三年學姊，現在已經不太會NG了喔！」姊妹鬥嘴逗趣十足。若為經典賽拍應援舞，李晧禎坦言記舞速度不及南珉貞，「我還在糾結手勢要擺哪裡，她已經全部記起來了。」至於忘詞？她自嘲：「只要一緊張動作，台詞就會斷電，可能還是我吧。」南珉貞也透露，若未來有機會一起主持或拍戲非常願意嘗試；李晧禎則笑說暫時演不了情敵，「我們個性都太直接，如果沒有好好學習演戲，感覺會演得很假。」真姐妹默契反而更自然。本次「金牌投手」機台以棒球經典賽為靈感設計，融合競技與應援元素，最高可帶來9000倍大獎，官方同步推出回來玩送最高三億遊戲幣活動。兩位女神在廣告中一熱一冷、直球對決，象徵與玩家並肩作戰，共同迎接即將到來的熱血賽事。