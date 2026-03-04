我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身材姣好的邊荷律（如圖），私底下是個吃貨，喜歡品嚐美食。（圖／尖端出版提供）

隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）腳步逼近，全台球迷的棒球魂再度沸騰。回顧2025年WBC資格賽，除了場上球員奮戰，場邊的啦啦隊更是最亮眼的風景。當時擁有「韓國甜心」封號的啦啦隊女神邊荷律，以一襲白色短裙搭配俏麗公主頭，在場邊帶來長達90秒的活力應援圈粉，至今仍令粉絲津津樂道。今（4）日是邊荷律生日，她趁勢發了寫真集《荷止微甜》，裡面還有和學姐峮峮合體的照片，給粉絲滿滿的福利。回顧2025年經典賽資格賽，邊荷律的表現亮眼，她駕馭嗨歌〈BANG BANG BANG〉，90秒應援舞蹈十分精準、流暢，表情自然又甜美，當時粉絲都說，看完心情超好。邊荷律自2023年加入中信兄弟Passion Sisters以來，以標誌性的甜美笑容迅速竄紅。寫真集將帶領讀者一窺她私下極具反差的魅力，包括她私下是個吃貨，書裡面出現許多台灣美食的形象。此外，也收錄了多組火辣泳裝照與夢幻泡泡浴，大秀性感身材，帶給讀者最令人心跳加速的生活感。拍攝團隊特地回到中信兄弟主場台中洲際棒球場取景，邊荷律表示，那裡象徵著她在台灣的起點，希望能藉此感謝球團與粉絲一路以來的愛護。本次寫真書最大的驚喜，莫過於和峮峮的合影。邊荷律表示，當初經紀人詢問她是否有意願出寫真時，毫無經驗的她內心充滿不安與恐懼。但在關鍵時刻，作為她最親近的朋友兼學姐的峮峮給予了最大的支持。峮峮得知後，堅定地對她說了一句：「我會陪著妳！」這句話給了邊荷律無比的勇氣，最終促成兩人留下許多珍貴的合拍畫面，更創下了首本台韓人氣啦啦隊成員攜手的影像書籍紀錄。