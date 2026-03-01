我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮活潑可愛，還曾到日本擔任一日啦啦隊員。（圖／峮峮-吳函峮臉書）

▲峮峮在日本廣告中有念自己的名字，發音相當正確。（圖／【公式】龍角散チャンネルYouTube）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）中華隊官方應援團CT AMAZE的人氣女神峮峮，流量、話題度極高。過去她也曾前進日本擔任過職籃的一日啦啦隊員，當時有不少粉絲都提醒峮峮，在念自己的日文名字時，千萬要注意發音，否則恐會被聽成「ちんちん」，指男性的重要部位，擔心峮峮的自我介紹會搞砸，直呼：「會不會牙敗（指完蛋、糟糕）」。峮峮是CT AMAZE的頭號大將，更有機會入選12人名單，一同隨中華隊前往東京巨蛋。而峮峮2024年也曾擔任日本職籃「秋田北部喜悅」的一日啦啦隊員，這是她在日本拓展知名度的重要一步，當時就有不少粉絲緊張提醒峮峮，用日文自我介紹時，千萬要注意發音。，一名粉絲就因此在Threads發文：「我只是想說，峮峮翻成日語，自我介紹時會不會牙敗啊！」擔心如果日本人聽錯峮峮的名字會想歪，也有損峮峮的仙氣形象。該篇貼文當時也引起許多網友討論，大家看了紛紛留言，「原PO的擔心不是沒可能，日本人對於chen都可以聽錯了，峮更像呢」、「危機就是轉機! 或許是個噱頭，初來乍到的或許能讓更多人記住她」、「日本人對中文發音一直都很容易模糊，我姓陳，就是有可能被誤唸」。而峮峮近日拍攝日本百年品牌龍角散的廣告時，就有用日文自我介紹，可以聽到她的發音很清晰正確，語氣也很有朝氣，讓粉絲留言大讚「還好名字發音有唸清楚」，看來大家的擔心是多餘的，學習力極強的峮峮想必會好好發音，避免尷尬情況發生。