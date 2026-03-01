2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）中華隊官方應援團CT AMAZE的人氣女神峮峮，流量、話題度極高。過去她也曾前進日本擔任過職籃的一日啦啦隊員，當時有不少粉絲都提醒峮峮，在念自己的日文名字時，千萬要注意發音，否則恐會被聽成「ちんちん」，指男性的重要部位，擔心峮峮的自我介紹會搞砸，直呼：「會不會牙敗（指完蛋、糟糕）」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
峮峮日文名字發音要小心　恐被聽成小GG

峮峮是CT AMAZE的頭號大將，更有機會入選12人名單，一同隨中華隊前往東京巨蛋。而峮峮2024年也曾擔任日本職籃「秋田北部喜悅」的一日啦啦隊員，這是她在日本拓展知名度的重要一步，當時就有不少粉絲緊張提醒峮峮，用日文自我介紹時，千萬要注意發音。

▲峮峮活潑可愛，還曾到日本擔任一日啦啦隊員。（圖／峮峮-吳函峮臉書）
▲峮峮活潑可愛，還曾到日本擔任一日啦啦隊員。（圖／峮峮-吳函峮臉書）
因為其實峮峮的日文名字「チュンチュン（chunchun）」發音類似日文的男性器官「ちんちん（chinchin）」，一名粉絲就因此在Threads發文：「我只是想說，峮峮翻成日語，自我介紹時會不會牙敗啊！」擔心如果日本人聽錯峮峮的名字會想歪，也有損峮峮的仙氣形象。

該篇貼文當時也引起許多網友討論，大家看了紛紛留言，「原PO的擔心不是沒可能，日本人對於chen都可以聽錯了，峮更像呢」、「危機就是轉機! 或許是個噱頭，初來乍到的或許能讓更多人記住她」、「日本人對中文發音一直都很容易模糊，我姓陳，就是有可能被誤唸」。

峮峮進軍日本拍廣告　粉絲讚：還好名字有念清楚

而峮峮近日拍攝日本百年品牌龍角散的廣告時，就有用日文自我介紹，可以聽到她的發音很清晰正確，語氣也很有朝氣，讓粉絲留言大讚「還好名字發音有唸清楚」，看來大家的擔心是多餘的，學習力極強的峮峮想必會好好發音，避免尷尬情況發生。

▲峮峮在日本廣告中有念自己的名字，發音相當正確。（圖／【公式】龍角散チャンネルYouTube）
▲峮峮在日本廣告中有念自己的名字，發音相當正確。（圖／【公式】龍角散チャンネルYouTube）


看更多峮峮相關報導：

經典賽啦啦隊之光！峮峮出征日本拍廣告　熱舞15秒狂吸百萬人觀看
峮峮太性感了！下半身只看見黑色絲襪　粉絲激動：一直重滑好幾次
峮峮淚崩！正式告別《飢餓遊戲》請辭內幕曝光　王仁甫不捨慰留

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽CT AMAZE僅12人能飛東京！不只峮峮、林襄　隱藏黑馬還有她

經典賽WBC來了！3月5日對澳洲　峮峮被點名最強應援、4優點沒得比

峮峮領軍最強啦啦隊！CT AMAZE 36人亮相　台灣應援再戰世界舞台

峮峮跨年夜現身特攻主場！超準罰球驚呆全場　球迷笑喊「快簽他」