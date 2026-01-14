我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了讓峮峮留下難忘回憶，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，安排五項秘密任務，並重溫許多她在過往節目中的精采片段。（圖／中視提供）

中視綜藝節目《飢餓遊戲》本週日（1/18）將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，重回主持初始地宜蘭烏石港。主持搭檔孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝帶著不捨的心情，在錄影過程中一度落淚；王仁甫透露曾寫簡訊給峮峮，希望她能留下來，峮峮則說：「我當然是很捨不得，但有些事情我也是沒有辦法。」透露出複雜心情。為了讓峮峮留下難忘回憶，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，安排五項秘密任務，並重溫許多峮峮在過往節目中的精采片段。最終主持群一起回到中視攝影棚，蔡黃汝一開頭就哭紅雙眼，直說：「為什麼會這麼在意，因為玩了這麼多遊戲，我發現從我的視角，妳是這麼真誠、可愛。」王仁甫也透露因為自己沒有妹妹，所以峮峮就像是自己的妹妹一樣，「她會逗我，喜歡挑戰我，但接下來卻沒有這個人了」，讓他十分不捨，還曾寫簡訊給峮峮慰留。孫協志提及這段時間製作單位已找峮峮聊過許多回，「知道妳要做出這個決定心情也蠻難受的」。面對主持搭檔接連真情告白，讓峮峮當場潰堤，感傷說：「我當然是很捨不得，也有很多的感謝，但有些事情我也是沒有辦法。」更一度哭到無法自己。主持群及製作單位則向峮峮溫情喊話：「《飢餓遊戲》永遠是妳的娘家，歡迎隨時回來」峮峮從一開始選拔女主持人，到加入後這四年來走遍全台各地，為觀眾留下許多美好回憶。節目最後為了滿足峮峮的心願，還送上一份驚喜禮物，讓她不敢置信，再度落淚；完整內容請鎖定本週日（1/18）晚間8點中視《飢餓遊戲》，中天娛樂台每週六晚間8點也會播出。