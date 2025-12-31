我是廣告 請繼續往下閱讀

新北中信特攻今（31）日晚間在新莊體育館迎戰新北國王，於跨年夜上演備受矚目的同城對決。配合本週登場的「DEA特有型」主題活動，特攻特別邀請中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮擔任開球嘉賓，為比賽增添不少話題與熱烈氣氛。目前半場打完，有峮峮加持的特攻以46：39暫時領先來訪的國王。久違現身特攻主場的峮峮，除了參與場邊應援，也首度站上球場中央完成開球任務。她受訪時透露，能在歲末年終與球迷相聚感到相當開心與興奮，但同時也難掩緊張心情，為了這次活動事前特地練習，「很開心可以在2025年跟大家一起迎接新的一年。」這次開球形式別出心裁，特攻安排峮峮站上罰球線完成任務。被問到是否有信心時，她笑說「不要想太多」，隨後穩穩出手、空心入網，成功命中罰球，瞬間點燃全場氣氛，球迷掌聲與歡呼聲不斷。峮峮的「罰球開球」也在網路上掀起熱議，不少球迷幽默留言表示「罰球命中率很高」、「特攻要不要考慮簽人」、「峮峮罰球1-1」，為這場跨年夜的同城內戰增添更多輕鬆歡樂的話題。