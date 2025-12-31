我是廣告 請繼續往下閱讀

超級籃球聯賽（SBL）基隆黑鳶的選秀狀元余祥平，日前完成為期12天的義務役服役。這段短暫的軍旅生活，讓他結識了曾在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）登板、目前效力於台鋼雄鷹的下勾投手陳宇宏。兩人同為職業運動員，背景雖不同，卻在軍中有一段深厚的交流。在服役期間，余祥平與陳宇宏除了日常生活上的互動，也經常聊到各自所處的職業運動環境，不只聊到籃球與棒球的制度差異，兩人還會談到球員所面臨的競爭壓力與職涯規劃。余祥平透露，棒球體系的一、二軍分層明確，球員必須隨時面對升降調動的可能性，競爭強度高；相較之下，籃球隊伍人數較少，球員定位與發展方向相對清楚，整體環境較為穩定。余祥平也指出，不同運動項目的結構，對選手的心態養成有很大影響。棒球選手需要在高度流動的制度中保持專注與自信，而籃球選手則更重視在固定角色中持續累積表現與經驗。余祥平近一步說道兩人也會彼此分享在職業生涯中遭遇低潮時的調適方式，包括如何面對外界期待、管理壓力，以及在競爭激烈的環境中保持初衷。這段因兵役而結下的緣分，讓余祥平與陳宇宏得以跳脫原本的運動圈，從不同角度理解職業運動的現實面。對兩人而言，短短12天的軍中生活，不僅是義務的完成，也是一次難得的交流與成長經驗。此外，余祥平認為「短暫入伍」對運動員來說是很難調整狀態的一件事。他以自己為例，「就算只有短短的12天，但在軍中幾乎是0強度」這對平時習慣高強度訓練及比賽的職業運動員來說落差非常巨大。儘管如此，余祥平透露自己在退伍後的隔天就馬上回到球場訓練，「剛回來真的滿煎熬的，更緊迫的是馬上就要比賽了，時間已經所剩無幾了。」SBL賽程將於1月2日在板橋體育館開打，屆時新軍基隆黑鳶也將對陣台啤迎來隊史首秀。