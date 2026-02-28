我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮在廣告中的舞蹈動作與〈炸裂陳子豪〉應援曲相同。（圖／【公式】龍角散チャンネルYouTube）

▲峮峮曾2度登上日本最具影響力的青年雜誌《週刊Young Jump》，擔綱封面人物。（圖／翻攝週刊Young Jump官網）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的靈魂人物峮峮入選中華隊應援團CT AMAZE，有望在經典賽上隨中華隊前往東京巨蛋應援。而峮峮在日本的人氣本就超高，昨（27）日更被網友發現默默赴日拍龍角散廣告；只見她穿著印有龍角散字樣的上衣熱舞，短短15秒影片曝光約20小時後，就吸引180萬人點閱，可見峮峮在日本的人氣有多旺，讓粉絲大讚她是「台灣之光」。日本百年品牌「龍角散」昨日釋出峮峮拍攝的最新廣告，只見峮峮身穿印有龍角散字樣的黃色上衣，搭配白色短裙、反戴黑色鴨舌帽，充滿青春活力的氣息，舞蹈則是和〈炸裂陳子豪〉應援曲動作相同，讓人看得目不轉睛，短短15秒的影片在YouTube曝光後，立刻吸引180多萬人觀看。儘管廣告中的造型很樸素，幾乎沒甚麼多餘的打扮或是裝飾，還是難掩峮峮的魅力，廣告紅回台灣後，粉絲也在Threads、FB熱烈討論，大讚峮峮是台灣之光，「很可愛的廣告」、「好可愛，一開始認識她就是新聞說她紅到日本爆紅，真的是女生都討厭不了的類型」、「峮峮真的很棒！很喜歡她」。回顧峮峮在日本爆紅的歷程，2017年她因為在場邊熱舞〈炸裂陳子豪〉，魔性洗腦的動作搭配峮峮的招牌笑容，讓她的舞蹈影片於網路爆紅，吸引千萬點閱，台式應援也因此開始受到國際關注。峮峮隨後更2度受邀擔任日本集英社旗下重量級雜誌《週刊Young Jump》的封面人物，該雜誌是日本歷史最悠久、發行量極大的青年漫畫週刊，外籍藝人能登上封面非常罕見。當時日媒給予她「台灣第一啦啦隊員」的讚譽，讓她的知名度從網路同溫層正式擴散到日本主流大眾。至於峮峮為何深受日本人喜愛，另一項關鍵因素是她的外型完美契合日本對「本格派偶像」的審美定義。她擁有具親和力的童顏、精緻的五官以及健康陽光的曲線，這種「鄰家女孩」的氣質在日本市場極具吸引力。不同於高冷的超模感，峮峮展現的是一種無距離感的可愛，加上寫真集及日本媒體推波助瀾，讓峮峮在日本達到許多當地偶像都難以企及的知名度。而這次經典賽C組賽事將在日本東京巨蛋開打，CT AMAZE 36名女孩中，僅有12人可以隨中華隊以官方名義前往東京巨蛋應援，峮峮被視為CT AMAZE最強大將，也是在日本知名度最高的台灣啦啦隊女孩，想必能輕鬆入選「12強」名單。