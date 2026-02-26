我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林維恩去年在經典賽資格賽後，被中信兄弟的小編發現，他到後台找峮峮合照。（圖／翻攝自中信兄弟IG＠brothers_baseball）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開跑。中華隊陣容之一、20歲的旅美左投新星林維恩絕對是不可忽視的亮點。他在去年的資格賽中表現神勇，今年毫無懸念地再度披上國家隊戰袍，成為中華隊征戰正賽的重要王牌。他私底下其實是啦啦隊女神峮峮的超級鐵粉，連個人IG的粉絲廣播專區，都以兩人的超萌合照為底圖，群組名稱為「峮是唯一」。說起這段逗趣的追星史，林維恩在去年資格賽打贏西班牙後，在後台被中信兄弟小編抓包偷偷跑去找峮峮合照。當時峮峮穿著寬鬆球衣，讓站在一旁的林維恩害羞到雙手摀臉，甚至開玩笑大喊：「我這次比賽的目的完成啦！」後來在學長陳柏豪的助攻下，兩人成功同框比愛心，這張充滿粉紅泡泡的合照，林維恩非常珍惜，成為他IG粉絲廣播專區的專屬底圖，群組名稱設為「峮是唯一」。林維恩在2024年以高達135萬美元（約新台幣4427萬元）加盟奧克蘭運動家隊，一舉打破了大前輩郭泓志的紀錄。運動家亞太區球探Adam Hislop都給予極高評價，盛讚他是「在台灣看球15年來，看過最好的投手之一」。在帶領台灣挺進正賽的這條路上，林維恩功不可沒，他共出賽13局，投出14次三振、一分未失，成為台灣挺進正賽的重要功臣。連「台灣隊長」陳傑憲都曾感動淚讚這群年輕小將扛起了巨大的重擔。現在經典賽即將熱血開打，球迷們除了期盼林維恩能繼續在國際舞台上大放異彩，相信峮峮也會繼續為所有球員加油。