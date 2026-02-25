我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台日棒球國際交流賽最終日2月28日將迎來最強壓軸篇章，兩組站上世界舞台的重量級K-POP男團將同日現身。（圖／挺悍運動行銷提供）

Dara、超心動♡宣傳部打頭陣！帶來經典熱門歌曲

首日演出嘉賓由Dara（Sandara Park）打頭陣。熱愛棒球場氣氛的她透露，將準備一套十分帥氣的專屬造型，並帶來個人熱門單曲與「2NE1經典組曲」，想必到時現場會變成超大型KTV。

被視為2026世界棒球經典賽（WBC）前哨戰的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」，今（25）日至28日在台北大巨蛋盛大開打。本次賽事以「成就經典」為口號，邀請日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊，跨海對決中華隊、中信兄弟及味全龍隊。除了場上拼戰激烈，主辦單位更安排重量級賽後表演陣容，重磅邀請台、日、韓人氣巨星接力開唱，包括2PM、MONSTA X、Dara、超心動♡宣傳部、李聖傑、滅火器，準備讓大巨蛋化身為國際級的音樂盛宴。此外，在TikTok有12億次歌曲播放量的日本女團超心動♡宣傳部，也將在首日賽後登場。成員辻野可奈美預告，她們將帶來簡單易學、讓人忍不住心動的可愛舞蹈。最特別的是，女孩們將換上「福岡軟銀鷹隊與中信兄弟」的聯名球衣亮相，以運動甜美風的表演，舒緩緊繃的賽後氣氛。第二天賽後登場的是有華語樂壇「情歌王子」之稱的李聖傑，他本身也是一名運動員，專長領域是網球。在歌唱方面，他將以渾厚深情的嗓音，為激烈的跨國賽事帶來動人、溫暖的音樂力量。賽事第三天嘉賓由具本土爆發力的金曲樂團「滅火器」開唱。他們將以充滿熱血的龐克搖滾，和大巨蛋萬名球迷的棒球魂，一起將主場氣勢推向最高潮。壓軸日演出嘉賓將由出道19年的天團2PM成員JUN. K與Nichkhun，以小分隊形式登台。熱愛棒球的他們表示，棒球最迷人之處就在於投手與打者間的心理戰，以及隨時可能出現的戲劇性轉折。同日演出的還有MONSTA X，派出 SHOWNU與HYUNGWON應戰。對於能跟前輩2PM同台，SHOWNU 興奮表示以前曾翻跳過前輩的舞台，這次能在同個場地演出極具意義，HYUNGWON則非常期待大巨蛋的應援氣氛，希望能一邊看球釋放壓力，一邊從現場獲取滿滿能量。