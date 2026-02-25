我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西班牙三壘手Wander Encarnacion來自多明尼加，去年資格賽中失誤2次，仰天大哭惹球迷心疼。（圖／翻攝自Threads）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開賽，第一戰在3月5日早上10:50對上澳洲。回顧去年2月的資格賽，中華隊最終以6：3擊敗西班牙，拿到經典賽門票，當時在6局上半，蔣少宏、宋晟睿連續2次短打戰術，西班牙三壘手Wander Encarnacion（恩卡納西恩）兩次處理短打球，長傳一壘時都發生暴傳，直接送中華隊2分，恩卡納西恩也難過得仰天大哭，在Threads上掀起討論，不少台灣球迷都心疼他，畢竟那時候他也才25歲，希望他別灰心。恩卡納西恩是來自多明尼加的選手，曾在2023年獲得歐錦賽MVP內野手，實力堅強，只不過在去年的資格賽中，恩卡納西恩發生了暴傳失誤，6局上半中華隊以3：2領先時，蔣少宏、宋晟睿接連執行犧牲觸擊，結果恩卡納西恩第一次在長傳一壘時發生暴傳，助中華隊拿到1分，第二次又暴傳，中華隊2分入袋。恩卡納西恩幾乎不敢相信這樣的結果，先是彎腰扶膝喘氣，接著直接蹲在地上痛哭，起身後又仰天流淚，最終，中華隊以6：3擊敗西班牙。雖然贏了比賽很開心，但也有不少網友在Threads上安慰恩卡納西恩，希望他別這麼傷心，才25歲還有大好前途，「辛苦你了，一定要再來台灣玩」、「失誤懊悔在所難免」、「年輕人壓力太大，太自責了」、「看他哭好難過啊」。時隔一年，經典賽即將開打，中華隊3月5日率先對上澳洲，3月6日對上日本，3月7日對上捷克，3月8日是韓國，場邊啦啦隊應援也將會是亮點，官方將派出專屬中華隊的啦啦隊CT AMAZE赴日應援，但CT AMAZE總名單高達36人，因位置有限，最終只有其中12名女神能隨隊飛往東京巨蛋，粉絲都相當好奇這「12強」名單，多半認為高人氣的峮峮、林襄鐵定能入選；秀秀子則是後起黑馬，她2024年曾因為在場邊觀賽掀起日媒關注，呼聲也極高。