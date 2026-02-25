我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秀秀子2024年自費前往東京巨蛋看比賽，為中華隊加油打氣，當時就有不少日本球迷注意到她。（圖／秀秀子IG@showshowz1124）

▲統一獅的瑟七人氣也頗高。（圖／瑟七IG@__seul777）

▲CT AMAZE 1月舉辦成軍見面會時，36名女孩一次排開，場面壯觀。（圖／記者葉政勳攝）

CT AMAZE 36人完整名單一次看：

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開賽，官方將派出專屬中華隊的啦啦隊CT AMAZE赴日應援，。粉絲都相當好奇這「12強」名單，，她2024年曾因為在場邊觀賽掀起日媒關注，呼聲也極高。官方目前尚未宣布CT AMAZE中，究竟哪12名女孩能隨團飛往東京巨蛋應援，Threads上則有不少網友從去年底就開始討論這12人名單，其中一名資深粉絲點出關鍵，「峮峮、林襄、秀秀子，鐵定有這3人，前面2個在日本早有人氣，秀秀子國際賽全勤不可能讓她在最重要的比賽中斷」、「這3個應該不會動，47（瑟七）應該也有機會，其他的目前想不到」。除了峮峮、林襄2位本來在日本就有超高人氣的女神外，富邦的秀秀子、和統一獅的瑟七也頗有討論度。2024年世界棒球12強賽在東京巨蛋開打時，秀秀子與斐棋等人就自費前往當地觀賽，還在IG po出應援影片，頂著一頭金色長髮的秀秀子在場邊格外搶眼，更因此被日媒採訪，吸引日本球迷關注，驚呼：「那位美女是誰？」、「好想見她一面」。瑟七則是在2023年應援亞洲職棒冠軍爭霸賽，於日本走紅。當時瑟七甜美的笑容和充滿活力的舞姿在日本社群上瘋傳，許多網友紛紛留言朝聖：「那個47號是誰啊？」、「是台灣的啦啦隊嗎？」、「台灣的加油好歡樂！47號的瑟七好可愛」，這次若能前往東京巨蛋，勢必也會引起話題。目前官方未透露這12人的決選方式，外界普遍猜測中職6隊啦啦隊中，每隊至少會有1-2人入選，以示公平，但可能也要看看哪些女孩有行程空檔才能決定，不過這代表台灣幫中華隊加油的機會，想必本土女神們都不想錯過。另外也有資深球迷表示：「好像滿多女孩已經訂了機+酒，搞不好12人加上野生的（自費前往的），會不會變成20人」。