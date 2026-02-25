2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開賽，官方將派出專屬中華隊的啦啦隊CT AMAZE赴日應援，但CT AMAZE總名單高達36人，因位置有限，最終只有其中12名女神能隨隊飛往東京巨蛋。粉絲都相當好奇這「12強」名單，多半認為高人氣的峮峮、林襄鐵定能入選；秀秀子則是後起黑馬，她2024年曾因為在場邊觀賽掀起日媒關注，呼聲也極高。
CT AMAZE僅選12人飛東京 名單掀討論
官方目前尚未宣布CT AMAZE中，究竟哪12名女孩能隨團飛往東京巨蛋應援，Threads上則有不少網友從去年底就開始討論這12人名單，其中一名資深粉絲點出關鍵，「峮峮、林襄、秀秀子，鐵定有這3人，前面2個在日本早有人氣，秀秀子國際賽全勤不可能讓她在最重要的比賽中斷」、「這3個應該不會動，47（瑟七）應該也有機會，其他的目前想不到」。
秀秀子被視為黑馬 看12強賽曾被日媒採訪
除了峮峮、林襄2位本來在日本就有超高人氣的女神外，富邦的秀秀子、和統一獅的瑟七也頗有討論度。2024年世界棒球12強賽在東京巨蛋開打時，秀秀子與斐棋等人就自費前往當地觀賽，還在IG po出應援影片，頂著一頭金色長髮的秀秀子在場邊格外搶眼，更因此被日媒採訪，吸引日本球迷關注，驚呼：「那位美女是誰？」、「好想見她一面」。
瑟七也曾登上日網！應援影片被瘋傳
瑟七則是在2023年應援亞洲職棒冠軍爭霸賽，於日本走紅。當時瑟七甜美的笑容和充滿活力的舞姿在日本社群上瘋傳，許多網友紛紛留言朝聖：「那個47號是誰啊？」、「是台灣的啦啦隊嗎？」、「台灣的加油好歡樂！47號的瑟七好可愛」，這次若能前往東京巨蛋，勢必也會引起話題。
沒入選12人名單怎辦？女孩也可自費前往觀賽
目前官方未透露這12人的決選方式，外界普遍猜測中職6隊啦啦隊中，每隊至少會有1-2人入選，以示公平，但可能也要看看哪些女孩有行程空檔才能決定，不過這代表台灣幫中華隊加油的機會，想必本土女神們都不想錯過。另外也有資深球迷表示：「好像滿多女孩已經訂了機+酒，搞不好12人加上野生的（自費前往的），會不會變成20人」。
📌CT AMAZE 36人完整名單一次看：
中信兄弟代表：峮峮、妮可、短今、夏蕾、衣宸、少鹽
味全龍代表：林襄、小映、菲菲、璦昀、沛沛、蘿拉
富邦悍將代表：秀秀子、丹丹、Jessy、安娜、卡洛琳、潔潔
樂天桃猿代表：孟潔、岱縈、卉妮、貝佳頤、熊霓、彭彭
統一獅代表：瑟七、侯芳、Yuki、Maggie、芮絲、一七
台鋼雄鷹代表：一粒、李樂、妡0、恬魚、螢螢、林浠
我是廣告 請繼續往下閱讀
官方目前尚未宣布CT AMAZE中，究竟哪12名女孩能隨團飛往東京巨蛋應援，Threads上則有不少網友從去年底就開始討論這12人名單，其中一名資深粉絲點出關鍵，「峮峮、林襄、秀秀子，鐵定有這3人，前面2個在日本早有人氣，秀秀子國際賽全勤不可能讓她在最重要的比賽中斷」、「這3個應該不會動，47（瑟七）應該也有機會，其他的目前想不到」。
除了峮峮、林襄2位本來在日本就有超高人氣的女神外，富邦的秀秀子、和統一獅的瑟七也頗有討論度。2024年世界棒球12強賽在東京巨蛋開打時，秀秀子與斐棋等人就自費前往當地觀賽，還在IG po出應援影片，頂著一頭金色長髮的秀秀子在場邊格外搶眼，更因此被日媒採訪，吸引日本球迷關注，驚呼：「那位美女是誰？」、「好想見她一面」。
瑟七也曾登上日網！應援影片被瘋傳
瑟七則是在2023年應援亞洲職棒冠軍爭霸賽，於日本走紅。當時瑟七甜美的笑容和充滿活力的舞姿在日本社群上瘋傳，許多網友紛紛留言朝聖：「那個47號是誰啊？」、「是台灣的啦啦隊嗎？」、「台灣的加油好歡樂！47號的瑟七好可愛」，這次若能前往東京巨蛋，勢必也會引起話題。
目前官方未透露這12人的決選方式，外界普遍猜測中職6隊啦啦隊中，每隊至少會有1-2人入選，以示公平，但可能也要看看哪些女孩有行程空檔才能決定，不過這代表台灣幫中華隊加油的機會，想必本土女神們都不想錯過。另外也有資深球迷表示：「好像滿多女孩已經訂了機+酒，搞不好12人加上野生的（自費前往的），會不會變成20人」。
中信兄弟代表：峮峮、妮可、短今、夏蕾、衣宸、少鹽
味全龍代表：林襄、小映、菲菲、璦昀、沛沛、蘿拉
富邦悍將代表：秀秀子、丹丹、Jessy、安娜、卡洛琳、潔潔
樂天桃猿代表：孟潔、岱縈、卉妮、貝佳頤、熊霓、彭彭
統一獅代表：瑟七、侯芳、Yuki、Maggie、芮絲、一七
台鋼雄鷹代表：一粒、李樂、妡0、恬魚、螢螢、林浠