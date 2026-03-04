我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金娜妍。（圖／翻攝自金娜妍IG@naaa_.y）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日開打，全台球迷的棒球魂再度沸騰。除了期盼中華隊在場上打出熱血好成績，場邊的啦啦隊應援無疑也是賽事最高討論度的「嬌」點。回顧去（2025）年經典賽的資格賽，誕生了不少應援名場面，其中韓國啦啦隊女神金娜妍，以又甜又辣的「骨盆舞」一戰成名，電暈大巨蛋全場，至今仍讓粉絲津津樂道。她隨後也來台發展，最近還跟歌手古曜威合拍MV，成為他在影片裡的女友。去年資格賽期間，由15位韓國人氣啦啦隊女孩組成的超強外援「CLASSIC STARS」。其中來自韓職韓華鷹、嬌小可愛金娜妍脫穎而出。當時現場DJ播放了經典韓流神曲〈Up & Down〉，金娜妍以水蛇般的靈活蠻腰，跟著音樂節拍左右大力扭動、撞擊臀部，性感舞步加上甜美臉蛋，震暈全場球迷，掀起轟動。挾帶著經典賽累積的超高人氣，金娜妍後續來台發展，近期受邀擔任台灣暖男歌手古曜威全新創作單曲〈笨蛋〉MV的女主角。MV故事設定在一間韓國民宿。古曜威飾演赴韓打工度假的青年，遇上了飾演民宿老闆女兒的金娜妍。兩人在劇中陪伴彼此度過失戀與考試失利的低潮，充滿粉紅泡泡的互動，網友看完直呼「這對CP太甜了」，並大讚金娜妍在劇中的表現初戀女友感無敵。這也是金娜妍首度挑戰MV演技，她表示：「這是我第一次演戲拍MV，過程雖然很難，但是很有趣。古古（古曜威）很照顧我，讓整個拍攝很順利。」兩人在片場互動熱絡，也在拍攝空檔結伴前往台北迪化街大啖美食，金娜妍也入境隨俗地向月老祈求桃花。古曜威表示，一開始知道跟金娜妍合作，