▲孟潔（如圖）第一次踏入東京巨蛋，便是以CT AMAZE的身分，讓她非常興奮。（圖／孟潔IG@mengj215）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日正式登場，中華隊首場將於台灣時間上午11時對上澳洲隊，最強應援CT AMAZE啦啦隊昨日已提前抵達日本東京，稍早林襄、孟潔、岱縈等女神接連PO出美照，直呼準備好了，放話將用吶喊聲炸裂東京巨蛋。今年CT AMAZE啦啦隊陣容堅強，女孩們昨日陸續抵達日本，林襄今日稍早在IG上PO出球場美照，表示：「再度穿上CT AMAZE 的球衣，那份熟悉的悸動回來。」而披上Team Taiwan戰袍，林襄也展現應援團氣勢，直呼「讓我們的心再次凝聚在一起，為中華英雄們吶喊到最後一刻」。另外，孟潔第一次踏入東京巨蛋，便是以CT AMAZE的身分，她興奮表示「很開心第一次是參與WBC中華隊經典賽，擔任CT AMAZE，解鎖TOKYO DOME，準備好了，我們一起炸裂東京巨蛋吧」。而岱縈則坦言，自己早已把機票、住宿訂好，原本還在煩惱到時候要怎麼搶球賽門票，沒想到幸運入選CT AMAZE，她直言這一趟，不只是把舞跳好而已，更要把台灣對棒球的熱情與驕傲，一起帶上場、讓世界看見。本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力，勢必能再度成為球場焦點。