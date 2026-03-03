我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衣宸跟著音樂隨興舞動，舉手投足甜美迷人。（圖／蔡衣宸 angelia 宸宸臉書）

▲▼衣宸被網友形容神似三上悠亞、比李珠珢更美，受封「怪物新人」。（圖／蔡衣宸 angelia 宸宸臉書）

球團/團隊 成員名單 (每隊6人) Passion Sisters 峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽​ UniGirls 侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七​ Fubon Angels 潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy​ 樂天女孩 貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭 小龍女 小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄 Wing Stars 恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，入選中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」的衣宸（宸宸），近日釋出一支15秒熱舞影片，她穿百褶裙隨節奏舞動，潔白纖腿相當吸睛，粉絲直呼：「秀色可餐！」吸引破萬人按讚。衣宸昨（2）日在IG上傳一段Reels，她紮著高馬尾，穿深藍色貼身短版上衣，路出小蠻腰和馬甲線，下半身穿白色百褶裙，露出一雙鉛筆腿，於操場跑道上隨著Taylor Swifte歌曲〈Opalite〉跳舞，雖然只是簡單的扭臀、甩手等動作，依然萌度破表。短片發布後，一票粉絲紛紛給予好評，「謝謝，有精神了」、「老婆妳跑去哪一所學笑拍影片」、「疲勞瞬間消散」，然而不少人憂心她纖細的體態，「皮包骨，要多吃點喔」、「非常甜美，但真的太瘦了！」22歲蔡衣宸為中信兄弟啦啦隊PS女孩成員，去年從預備成員轉為正式成員的她，以甜美清純的外貌和164公分纖細身材迅速走紅，2024年9月首登球場即引發球迷熱議，被網友形容神似日本暗黑天后三上悠亞而受到關注，甚至被稱讚比韓國啦啦隊女神李珠珢更美，有「怪物新人」稱號。衣宸於伊林娛樂「璀璨之星」花漾少男少女組亞軍發跡，曾經在職籃新竹御頂攻城獅「慕獅女孩」擔任啦啦隊，她私下慢熱怕生卻多才多藝，擅長彈鋼琴、畫畫、下廚，還創立甜食工作室「宸點」，國中曾因敏感性格遭閨密霸凌，但母親大力支持助她勇敢追尋站上舞台的夢想，未來盼兼顧啦啦隊與演戲發展。