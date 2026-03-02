我是廣告 請繼續往下閱讀

▲少鹽入選CT AMAZE不僅是一項肯定，更代表她的人氣在逐漸上升中。（圖／少鹽IG@shaoyenya）

▲少鹽畢業於台南藝術大學，私下也熱愛畫畫，被粉絲譽為寶藏女孩。（圖／少鹽IG@shaoyenya）

CT AMAZE 36人完整名單一次看：

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（PS女孩）成員少鹽首度入選CT AMAZE陣容，能在經典賽相關賽事上替中華隊應援，讓她開心直呼：「簡直不敢相信這天竟然來了」。而少鹽過去也曾應援過職籃台新夢想家，是啦啦隊Formosa Sexy的成員，但雙方2024年進行解約訴訟時，外界才知道少鹽過去平均月薪竟僅2萬元，讓法官也當場看傻。CT AMAZE是專門為中華隊打造的應援團，去年12月公開3.0黃金陣容，中信兄弟PS女孩入選名單包含其中少鹽、衣宸、夏蕾都是首度入選的新面孔，引起關注當時少鹽在IG興奮發文，「少鹽感謝公司給她這個寶貴機會，同時也謝謝粉絲一路以來的支持，「我才能穿上CT AMAZE的制服，一起為中華隊加油！」少鹽的發文格外令人心疼，因為許多資深粉絲都知道她苦盡甘來的心路歷程。少鹽2022年踏入啦啦隊界時，首先簽約Formosa Sexy，怎料發展不佳，在2023年8月對公司寄出終止合約存證信函，隔年雙方開打訴訟。當時在庭上，法官得知少鹽簽約至今，僅領到35萬元、等於平均月薪僅2萬元時，也很驚訝，更因此反問夢想家：「為何綁著人家不放？」所幸少鹽最終與夢想家達成和解，在2024年7月象徵性的支付168888元後，得以解約。而在解約風波期間，她也於2024年3月正式以PS女孩的身分亮相，轉戰應援職棒，持續深耕啦啦隊，這才逐漸累積人氣。加上少鹽會跳舞又會畫畫，擁有藝術細胞，更被粉絲封為「寶藏女孩」，IG目前有19萬人追蹤。