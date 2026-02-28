我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄PO出穿CT AMAZE制服的美照。（圖／林襄IG@95_mizuki）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日開打。台灣也召集36位啦啦隊成員，一起為中華隊應援，其中味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」的超人氣成員林襄宣布出戰，她也在現身於「台日交流賽」時，搶先於26日PO出穿著CT AMAZE制服的美照，嗨喊「我準備好嚕」。林襄在26日PO出穿著CT AMAZE白色制服的美照，只見綁著雙馬尾的她，拿著中華隊代表色的藍色熊娃娃，對著鏡頭露出可愛笑容，還跟著AI版小人偶一起比出大愛心，搶先在台日交流賽應援，在文中嗨喊：「今天的我準備好嚕，等等一起為中華隊加油吧」。經典賽將於3月初在東京巨蛋開打，除了中華隊戰力備受關注，場邊啦啦隊名單同樣掀起話題，中華代表隊應援團由「本土女神」峮峮（吳函峮）領軍「CT AMAZE」正式成軍，集結中華職棒六隊36名頂尖成員，堪稱史上最大規模國家級應援陣容。有著高人氣的林襄，今年也入選CT AMAZE啦啦隊，多半人認為她鐵定能進入「12名單」，隨隊飛往東京巨蛋應援。日前她接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，被問到事前有做什麼準備？林襄坦言自己有點容貌焦慮，所以首要任務就是先把外貌check好，並嚴格控管飲食，希望每次在舞台上狀態都是最好的。除此之外，林襄在經典賽開打前也很積極與大家一起練舞，希望可以跟著中華隊一步一腳印前進，讓更多人看見台灣，她向記者吐露心情說：「真的超級興奮、也很期待可以再次為中華隊應援！希望把滿滿的能量傳給球員和球迷們，也很希望可以一路應援到邁阿密，跟大家一起見證中華隊前進的每一步」。