我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夢多在IG發文向台灣人道歉。（圖／翻攝自IG@mondo0718）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（5）日在東京巨蛋開打，第一戰對上澳洲，接著是日本、捷克與韓國，日媒深度分析台灣戰力，用「中華台北」介紹，對此，在台灣發展的日籍藝人夢多，特別在IG發了一篇文，「台灣國家隊就是台灣國家隊啊！」還為此向台灣人道歉，引來討論。夢多在IG發文「什麼？Chinese Taipei ？連我們的日本的國民都看不懂？台灣國家隊就是台灣國家隊啊，我身為日本人的身分，跟台灣的國民道歉，真的對不起讓你們不開心，但是90%的日本人，我們都知道台灣就是台灣。」不少網友看了都感動留言，「謝謝夢多，謝謝日本」、「夢多比很多人還愛台灣」、「謝謝夢多支持台灣」、「夢多太可愛了，不用道歉啦」。除了賽事受到矚目之外，場外啦啦隊也是看點之一，本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力，將隨中華隊遠赴日本，為國家隊加油助威。除了12位啦啦隊女孩外，本次應援團整體編制亦相當完整，包含6位應援團長：小白、勛雞、Travis、Aby、York與柏澄，以及15位現場樂手共同參與。