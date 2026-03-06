我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本Netflix轉播世界棒球經典賽（WBC）C組賽事，當中華隊第3棒陳傑憲一現身，直接下註解「五官端正、讓人信賴的隊長」，畫面立刻在社群瘋傳。（圖／Netflix）

▲張奕的名字下方竟然寫著：「いとこはNPBでも活躍した陽岱鋼」(表哥是在NPB也很活躍的陽岱鋼)。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

棒球最高殿堂2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）火熱開打，日本負責轉播的Netflix不僅帶來精彩賽事，畫面上針對中華隊球員的「專屬字卡」更意外成為球迷間的熱門話題！日本轉播單位總是能用熱血又逗趣的精簡日文為每位台灣英雄下註解，讓許多觀眾直呼：「簡直像在打實況野球！」其中這次台灣隊長陳傑憲和中繼投手張奕的字卡註解被認為很有趣。轉播畫面中，當鏡頭帶到中華隊隊長陳傑憲時，下方字卡給出的介紹是「端正な顔立ちの頼れるキャプテン」(長相帥氣、值得信賴的隊長)。別人的介紹通常是過往紀錄或賽場成績，陳傑憲一登場卻自帶「偶像男主角」濾鏡，超高顏值與領袖氣質直接獲得日媒的官方認證。然而，整個轉播最讓人噴飯的莫過於投手張奕的字卡。相較於其他球員的英勇事蹟，張奕的名字下方竟然寫著：「いとこはNPBでも活躍した陽岱鋼」(表哥是在NPB也很活躍的陽岱鋼)。這句無厘頭的介紹立刻在社群平台引發爆笑討論。不少球迷瘋狂吐槽：「別人是人物介紹，張奕是親戚介紹」、「日本轉播單位：不知道怎麼介紹但他表哥很厲害」、「張奕心裡應該在想：可以介紹一下我本人嗎」。其實這種「中二感」滿滿的熱血字卡，從先前的12強賽事TBS轉播就曾引發轟動。當時網友在PTT等論壇也整理出許多經典神句，例如陳晨威被封為「台灣自豪的速度之星」、林立是「3次打擊王的安打製造機」、江坤宇為「台灣首屈一指的美技游擊」，江國豪則是「先發中繼兩頭跑的萬能右投」。甚至連名字最長、常考倒各大外媒的重砲手吉力吉撈·鞏冠，也被硬塞進超長日文字卡，並冠上「22、23年中職全壘打王」的稱號。不管什麼內容，只要換成對決式的日文文體呈現，瞬間就燃起了滿滿的動漫熱血感。