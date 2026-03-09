【唐綺陽星座運勢週報03/09-03/15】本週木星順行在巨蟹座，放大對家、國家的情感連結與熱愛，影響星盤中15 - 30度有星者，生命進程將被推動。火星雙魚合相水星逆行，有機會回溯過往、表達內在感受，此時情緒升溫，當心易有焦躁感或發生爭執。
星象影響：木星順行、火星合水逆
12星座個別影響：
牡羊：人際上多點耐心周旋，感情中做自己更討喜
雙子：當心易陷入複雜局勢，感情慎防三角糾葛
射手：事情卡關進度暫緩，感情面臨老問題需多聊聊
雙魚：工作需突破展現強勢，感情避免翻舊帳沒耐心
金牛：局勢翻轉重新布局，感情面臨關鍵抉擇
獅子：女性貴人帶動成長，感情中強勢者需拿捏分寸
處女：面臨挑戰但遇強則強，職場暗處藏桃花機會
魔羯：年輕能量圍繞身邊，感情與晚輩有所連結
巨蟹：事業談錢順風順水，感情穩定握有主導權
天秤：溝通順暢合作機會多，感情從朋友開始經營
天蠍：把握貴人資源爭取表現，感情處於主場優勢
水瓶：有望展開新局面，感情中積極主動才能突破
資料來源：唐綺陽占星幫
