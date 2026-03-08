我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11自3月4日至3月31日止，到店取包裹時即可參加取件抽抽樂，一件包裹可抽一次。（圖／7-11.com.tw）

▲全家便利商店自3月9日起至3月22日前取件優惠開跑，報會員取包裹可獲得優惠券。（圖／全家提供Family.com.tw）

超商3月份取件優惠來了！7-11即起至3月31日前，於各電商平台購物寄到7-11門市時，取件就可以參加「包裹安心取抽抽樂」，獎項最低1元～71元，或者可以獲得免費鮮食，記得抽完後一定要跟店員領取單據，或者歸戶APP；全家取貨報會員則是可獲得霜淇淋買一送一或厚棒袖珍包9元優惠券二選一。7-11自3月4日至3月31日止，到店取包裹時即可參加取件抽抽樂，一件包裹可抽一次，獎項有四種，要注意的是，每筆交易下獎項最多產出5組序號，若單筆交易抽中同一活動獎項達6個（含）以上，系統僅會提供5組序號，其餘獎項視為放棄，恕不補發。建議顧客如取貨包裹超過5件，請以每5件為一筆分開結帳，以取得所有得獎序號。序號會在小白單上，記得離店前要領取，或者可歸戶至OPENPOINT APP，不過也建議妥善留存紙本購物抵用券，直至屆期或使用完畢。全家便利商店自3月9日起至3月22日前，到門市取件「報會員電話」或「刷會員條碼」，就送取貨神券優惠2選1，可選「9元 厚棒袖珍包(3入/包)」、「霜淇淋買一送一」，兩個擇一兌換，數量有限，兌完為止。要注意，每人單筆交易限贈5張，若領取包裹超過5個，建議分次領取。完成包裹取件後，48小時內於全家𝖠𝖯𝖯「酷碰券」查詢，就可看到優惠券入帳。