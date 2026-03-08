我是廣告 請繼續往下閱讀

▲帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船駛入高雄港，受到海洋委員會邀各界，在高雄港愛河灣，舉行迎船儀式。(圖／海洋委員會提供)

▲帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船駛入高雄港，受到我國航海社群及高雄學校一同伴航及水上迎船。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會常務副主任委員吳欣修(左3)致贈無私分享號海上航行油畫給船長Sesario Sewralur(右3)，以資紀念。(圖／海洋委員會提供)

帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船7日下午駛入高雄港，受到海洋委員會邀各界，在高雄港愛河灣，舉行迎船儀式，讓港灣成為海洋文化交會與情感凝聚的場域，熱烈歡迎盛讚傳統航海的壯舉，並展現我國對傳統航海文化的高度重視。海洋委員會為迎接帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船駛入高雄港，乃舉行迎船儀式，由海洋委員會常務副主任委員吳欣修主持，海洋委員會科技文教處科長羅斯平、行政院原住民族委員會副主任委員杜張梅莊、美國在台協會高雄辦事處分處長張子霖、帛琉駐台第二秘書Sachi Singeo Jones、密克羅尼西亞航海協會理事長Ephraim Ngiraitei等人，以及帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船船長Sesario Sewralur與13位船員與會。海洋委員會常務副主任委員吳欣修表示，此次帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船的航程，為史上規模最大的航行計畫，全程約6200浬，為期約4個月，首站抵達我國，後續將航行至沖繩、關島、塞班島、薩塔瓦爾島與雅浦島等地，最終返回帛琉。吳欣修說，此次航程最偉大的地方，就是全程不仰賴現代導航儀器與動力設備，全憑船員以身體感知風向洋流、觀測星象天文與海洋生態等自然訊號判斷航向，完整體現南島民族深厚而精準的傳統航海知識體系。吳欣修並說，帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船，此次航行成員共14位，其中包括我國2位排灣族人—台東獵人學校基金會校長亞榮隆‧撒可努及杜詩豪，透過實際航行祖先航道，無私分享號不僅重現先民橫越海洋的壯闊歷史，更讓我國與太平洋島嶼之間共享的語言、造舟技藝與航行智慧，跨越海域與世代進行連結。帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船船長Sesario Sewralur說，如同啟航時他說的one ocean, one people, one ocean, one family，這是個共享的海洋，我們同屬一體，大家是個大家庭，也象徵當代原住民族之間珍貴的情誼。行政院原住民族委員會副主任委員杜張梅莊說，帛琉是我國在太平洋地區非常重要的友邦，透過此次航行，不僅重新找回南島民族的歷史航道，也讓傳統航海智慧再次回到海洋之上，而無私分享號(Alingano Maisu)這個美麗的船名，蘊含著分享與傳承的精神，期待未來我國能逐步復振傳統航行的能力，讓我國與帛琉都能以海為路，在海洋之上延續南島民族的文化與情誼。吳欣修指出，帛琉籍無私分享號(Alingano Maisu)傳統遠洋航海帆船在高雄港停泊期間，將以太平洋航海知識為主軸，進一步與我國原住民團體及航海社團進行座談交流，也會以無私分享號作為水上教育教室，進行航海教育與文化體驗的推廣，以深化航海智慧於當代的實踐與傳承。吳欣修並指出，迎船儀式從大鵬灣即展開序幕，由國立中山大學、國立台灣海洋大學及台灣星空航海協會、中華民國帆船協會等4艘帆船共同伴航。中午抵達高雄港第一港口外海時，中山大學帆船隊則在旗津外海加入隊伍迎接，進港後再加入5艘現代帆船接續伴航，同時，高雄市光榮國小、鹽埕國小、舊城國中及高雄美國學校學生駕駛OP小帆船，自愛河駛入愛河灣，在水面上迎接無私分享號傳統遠洋航海帆船到來，大小帆影交會於港灣，象徵航海知識與文化精神的世代傳承。