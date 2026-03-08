2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（8）日進行台韓大戰，中華隊最終在10局延長賽以5比4擊敗韓國，這也是中華隊首次在經典賽擊敗強敵韓國隊，保住晉級8強的機會。本場台韓大戰最終的勝利打點是江坤宇，靠著突襲短打送回台灣隊長陳傑憲，成為致勝功臣，勝利投手（勝投）則是張奕，他經常在國際賽中擔任中繼投手，維持球隊優勢，最後拿下勝利，被球迷戲稱是「勝投怪盜」，其實張奕的表哥也是職棒名人陽岱鋼，是台灣首位在日職達成20轟、20盜的球員。
「勝投怪盜」張奕發威 球迷笑說：相信玄學
張奕今（8）日在經典賽台韓大戰的第9局下半登板，接替孫易磊投球，當時中華隊4比4，與韓國隊戰成平手，場上一壘有人、兩出局，張奕上場後先投出四壞球，保送惠特康，但面對下一個打者金周元回穩，讓金周元擊出中外野飛球被接殺，帶領中華隊進入延長賽（突破僵局制），當時第九棒江坤宇擊出強迫取分短打，讓台灣隊長陳傑憲跑回本壘，最終中華隊以5比4擊敗韓國，賽事結束後，江坤宇成為勝利打點，勝利投手由張奕拿下。
今天賽事讓許多球迷紛紛笑說，「部長（張育成）開轟、阿岳（曾峻岳）關門、張奕偷勝投偷到WBC去」、「張奕又是你」、「為什麼9下2出局龍貓（曾豪駒教練）要派張奕？因為他是勝投怪盜，相信玄學，中華隊真的太棒了，看到哭」，還有球迷分享冷知識，「張奕是中華隊史上最多勝投的投手，2019年P12（12強）2勝、24年P12 3勝、26年WBC 1勝，累積6勝史上第一，勝投怪盜實至名歸」、「今天後面換張奕上來，內心還是冒了幾個問號，怎麼不換曾峻岳、陳冠宇，結果賽後，主播要大家唸出今天的勝投是誰的時候，瞬間懂了，還是果然是駒神」。
勝投怎麼拿？張奕12強共拿5勝投
棒球勝利投手的判斷依據，是先發投手需要投滿5局（含）以上，退場時球隊領先，並且最後沒有被追平或反超，就算是先發投手勝投；中繼、後援投手則是在先發投手不符合勝投條件時，可爭取勝投，這名投手在場上時，球隊反超領先，而且最後沒有在落後，就拿下勝投，如果有多名後援投手，記錄員會根據誰的貢獻最大，給予勝投。今天中華隊在5局時被追平、6局下又被韓國反超，所以先發的古林睿煬不符合勝投條件，張奕則是在9局下上場中繼，化解中華隊失分危機，中華隊也在10局上反超韓國，最終拿下勝利。
張奕在12強擔任中繼投手時，也拿下多次勝投，因此被稱為「勝投怪盜」，他本人對此強調，自己不是故意的，「不是故意的、也不是有意的，這不是我能控制的（拿勝投），不小心就這樣了」。今年32歲的張奕目前效力於中華職棒富邦悍將，出生於花蓮縣萬榮鄉，2016年以外野手身分在日職育成選手選秀會，被歐力士猛牛選中，後來因為打擊表現不佳，2018年改練投手。
野手改練投手！越投越順手 表哥是旅日球星
2019年張奕在對北海道日本火腿鬥士時先發6局，僅失1分，拿下一軍首勝，也成為日本職棒上史上首位育成野手出身、且由野手轉任投手，在一軍首次先發就獲得勝投的球員。2022年季後，張奕來到埼玉西武獅，不過2023年底被西武獅戰力外通知，聯合試訓也沒有獲得日職球隊邀請，於2024年返回台灣，和台鋼雄鷹簽下練習生合約，同年季中選秀，在第二輪被富邦悍將選中。
張奕在日本轉播的介紹字卡，被稱為是「表哥是陽岱鋼」，今年39歲的陽岱鋼是相當知名的旅日球星，2005年底參加日本職棒高中生選秀，被北海道日本火腿鬥士及福岡軟銀鷹兩隊同時第一指名，但由火腿隊抽到和陽岱鋼的交涉權，原本想和哥哥楊耀勳一起在軟銀鷹的陽岱鋼相當失望，後來在火腿隊遊說下加入。2014年陽岱鋼擊出25支全壘打，以及20次盜壘成功，成為台灣首位在日職達成20轟、20盜的台灣球員。陽岱鋼後來轉戰讀賣巨人、美國獨立聯盟，目前效力於日職二軍Oisix新潟天鵝之皇。
中華隊晉級劇本
1、日本全勝
2、韓澳大戰韓國獲勝
3、韓澳大戰中，韓國攻下8分以上、同時失分達3分以上，才能讓韓、澳在3隊對戰失分率中高於0.129，中華隊才有機會跟日本攜手晉級複賽。
資料來源：Threads
