台灣真的贏韓國！2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（8）日中華隊5比4氣走韓國。全民優惠加碼嗨放送，東南旅遊表示，韓國指定團旅「買一送一」玩首爾、釜山、濟州島！平均每人最便宜免萬元；日本旅遊輸入優惠碼「JN2000」現折2000元；國旅賞花399元一口價。富邦美術館表示，全館「免費參觀」慶祝一整週。
東南旅遊：韓國首爾、濟州島旅行團買一送一！釜山每人免萬元
WBC經典賽台韓大戰贏韓國太嗨了！東南旅遊表示，TEAM TAIWAN最強集氣應援，即日起至3月8日（日）23:59，出國衝韓國指定團旅買一送一、日本現折2000元，國旅賞花399元一口價。
◾️首爾買一送一！搭長榮航空飛首爾爆紅星空圖書館、賞美人魚秀、童話村4日，2人成行1人免費23999元起。
◾️釜山買一送一、每人免萬元！釜山甘川彩繪村、白淺灘文化村、海雲台海岸觀光列車、青沙浦天空步道、太宗臺遊園車4日，2人成行1人免費19999元起，相當於每人萬元有找。
◾️濟州島買一送一！PLANT827植物園＋足浴、海景鞦韆咖啡、松堂植物園、賞繡球花5日，2人成行1人免費22999元起。
◾️日本優惠碼JN2000「現折2000元」！3月8日（日）14:00至3月10日（二）23:59，報名桃園出發之日本團體旅遊行程（不含沖繩、主題旅遊），於支付訂金或一次付清輸入優惠碼「JN2000」即可「現折2000元」。
◾️國旅賞花399元一口價！即日起至3月8日（日）23:59，國旅桃園彩色海芋季、學甲蜀葵花季一日遊399元一口價。
富邦美術館：全館「免費參觀」一整周！
狂賀中華隊贏了！富邦美術館宣布，3月9日至3月15日，全館「免費參觀」慶祝一整周（3月10日周二休館）。完成臉書粉絲團指定社群任務，有機會獲得 富邦悍將中華隊球員簽名球。
資料來源：東南旅遊、富邦美術館
狂賀中華隊贏了！富邦美術館宣布，3月9日至3月15日，全館「免費參觀」慶祝一整周（3月10日周二休館）。完成臉書粉絲團指定社群任務，有機會獲得 富邦悍將中華隊球員簽名球。
