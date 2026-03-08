我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨5日通過「3800億元+N」版本，立法院今（6）日報告事項，將政院版提出的.25兆跟藍營版一起付委審查。對此，旅美教授翁履中今（8）日表示，美國國會對於國民黨軍購的提案，可能不會太高興，讓美方知道在野陣營真實的想法，是即將訪美的台中市長盧秀燕可以做的。翁履中今日回台，在新書發表會後受訪中表示，美國國會對於國民黨軍購的提案，可能不會太高興，得到的訊號不會太正向，但不太正向不代表沒辦法做協調，既然提出這樣的版本，就必須要做更多的溝通、更多的說明，為什麼會做出這樣的判斷，至於要不要說明，也取決於在野陣營到底想要怎麼做。翁履中認為，軍購案會非常明顯地影響到美國怎麼看待台灣在野跟執政黨的差距，因為差距蠻大的，在野陣營可能要從策略、選戰、甚至是未來台灣在美中台三邊關係當中可能會面對到的影響，做全盤的考慮，要從長計議，多多思考。針對台中市長盧秀燕下週出訪美國一事，翁履中表示，對於軍購案是否有幫助，還是要回到台灣的立法院，包括立院黨團在野陣營到底在 1.25 兆跟 3800 億這麼大的差距之間，怎麼樣去做溝通協調。盧秀燕這次的訪問，可能可以傳遞給美國的訊息，解釋為何在野陣營做出這個決定，在「＋N」的部分會多做解釋，讓美方知道在野陣營真實的想法，這個可能是盧秀燕可以做的。翁履中強調，盧秀燕這次的訪問，可以傳遞出國民黨的聲音，美方後續也會觀察，這個聲音究竟是否在國民黨內扮演舉足輕重的影響力，「所以我們只能說，這次的訪問蠻重要的，在野陣營到底要傳達什麼訊息？盧市長做了多少的準備？我想這是美方的觀察重點。」