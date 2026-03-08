我是廣告 請繼續往下閱讀

▲神田沙也加（左）因男友前山剛久劈腿，選擇極端方式結束生命。（圖／神田沙也加、前山剛久IG）

日本「永遠的偶像」松田聖子的女兒神田沙也加在2021年墜樓離世，當時男星前山剛久被爆料和神田沙也加交往時多次劈腿辱罵，導致對方無法承受選擇離開世界，而前山剛久也因此成為眾矢之的因此消失在演藝圈，沉寂許久的他近日在YouTube節目中暢談交往神田沙也加的過去，直言是為了在演藝圈能夠做出成績才和對方交往，掀起巨大爭議。日本男星前山剛久在神田沙也加離世後沉寂多年，雖然多次試著重回演藝圈，不過都因為輿論問題而不順利，因此他轉職成為了男公關，目前的工作是在酒吧陪酒，近日他登上了同店成員的YouTube節目，在節目訪談中，前山剛久首次公開與神田沙也加的交往內幕，他坦言，當時是女方主動追求，自己之所以答應交往，是認為可以對演藝事業帶來的幫助，甚至表示「比起當時的女友，選這個女孩或許比較好。」前山剛久在節目中談到過去的劈腿爭議，稱兩人實際交往時間僅約兩個月，並表示兩人的矛盾主要源於他與前女友仍保持聯絡，導致神田沙也加情緒不滿，雖然他在訪談中提到對女方離世感到悲傷，但同時也抱怨自己多年來遭到外界誤解與攻擊，試圖輕描淡寫帶過自己的問題，「發生這種事我也沒辦法啊。」事實上，神田沙也加於2021年發生墜樓事件離世，享年35歲，她是日本傳奇歌后松田聖子的女兒，生前活躍於音樂劇、舞台劇與影視圈，當年事件爆發後，外界曾流出疑似前山剛久怒罵女方的錄音，以及他與前女友的聊天紀錄。此次訪談內容曝光後，再度點燃日本網路輿論，許多網友批評前山剛久「毫無悔意」、「消費死者」，認為在當事人已無法回應的情況下公開談論細節，無疑對家屬與粉絲造成二次傷害。面對排山倒海的負評，相關節目影片目前已被下架，爭議仍在持續發酵中。