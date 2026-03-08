我是廣告 請繼續往下閱讀

南部恐龍樂園確定沒了！占地2000坪、恐龍雕像超逼真

▲「恐龍探索樂園」遊樂設施也很多，都與恐龍元素融合起來。（圖／恐龍探索樂園臉書）

▲園區內有大量恐龍雕像，遊客必拍的打卡點。（圖／恐龍探索樂園臉書）

官方臉書證實：合約到期將於 3 月底停業

▲恐龍探索樂園於 3 月 6 日透過臉書粉專正式發布停業公告，園區將營運至 3 月 31 日為止。（圖／恐龍探索樂園臉書）

南部家長帶孩子放電的指標景點又少一個！位於高雄夢時代購物中心頂樓的親子熱點「恐龍探索樂園」，自 2017 年營運至今已陪伴無數家庭走過多個寒暑。近日園方突然發出公告，證實因場地營運合約到期，園區將於今年 3 月 31 日正式結束營業。消息一出，隨即引發大批南台灣網友的感嘆與不捨。「恐龍探索樂園」於 2017 年盛大開幕，以全台少見的「百貨頂樓樂園」為特色，在 2000 坪的空間內打造出充滿史前氛圍的探險園區，樂園內包含超逼真恐龍群雕像，有迅猛龍、腕龍等好幾種恐龍。園區內最知名的莫過於高達 6 公尺、氣勢驚人的暴龍雕像，是無數遊客必拍的打卡點，遊樂設施部分，設有超過 12 項親子遊樂設備，讓孩子在購物中心內也能盡情玩耍。恐龍探索樂園於 3 月 6 日透過臉書粉專正式發布停業公告。園方感性表示，這幾年來非常感謝遊客的支持與陪伴，因為場域營運合約到期，夢時代頂樓的園區將營運至 115 年 3 月 31 日為止，公告指出：「一路走來，感謝大家在這裡留下的每一段笑聲與回憶，感謝您的理解與支持。」消息曝光後，不少曾造訪過的家長紛紛留言表達遺憾：「真是時代的眼淚，還好今年過年有帶孩子再去過一次」、「高雄少數不用曬太陽又能看恐龍的地方沒了，太可惜」。