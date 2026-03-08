2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組今日上演台韓大戰，韓國隊在歷經10局延長賽後以4：5惜敗中華隊。這場失利不僅讓韓國隊面臨連續四屆WBC首輪出局的絕境，更引發韓國輿論對於台韓交手勝負之勢逆轉的焦慮。韓國權威媒體《朝鮮體育》在賽後痛心疾首地指出，現在必須承認，台灣恐已不再是韓國能輕鬆應對的對手，甚至實力可能已開始凌駕於韓國之上。明天晚場背水一戰對上澳洲，將是這支球隊本屆預賽最後一場比賽，派出LG雙子的孫周永先發。
晉級算式超嚴苛 韓媒：命運操縱在澳洲手中
韓國隊目前戰績1勝2敗，若要前往邁阿密參加8強賽，現在必須面臨極其複雜的「情況劇」。首要條件是今晚日本必須擊敗澳洲，接著韓國在明日（9日）對陣澳洲時，必須達成以下嚴苛條件：
📍必須獲勝： 若輸給澳洲則直接淘汰。
📍嚴格限制失分： 若最終形成台、韓、澳三隊同為2勝2敗，韓國隊在對澳之戰中「絕對不能失分超過2分」。一旦失分達到3分，無論輸贏，韓國隊在比較失分率時都將輸給中華隊而遭到淘汰。
柳志炫教練：最後一戰推派孫周永先發
儘管處於崩潰邊緣，韓國隊總教練柳志炫仍表示不會放棄。他宣布明日對戰澳洲的生死戰，將推派LG雙子隊的左投孫周永擔任先發。柳教練強調，雖然今日結果不如預期，但仍有一絲希望，球隊會為了最後的晉級可能拚盡全力。
昔日亞洲兩強不再？韓媒：台灣正全面超越
韓媒《朝鮮日報》以「現在韓國棒球實力在台灣之下是現實嗎？」為題，深刻反省了韓國棒球的現狀。報導指出，雖然韓國職棒（KBO）在國內人氣攀升，但球員實力卻陷入停滯。
反觀台灣，透過將潛力新秀送往美職小聯盟及日職磨練，打擊上展現強大長打力，投手群則能輕易飆出150公里以上的速球。韓媒坦言，10多年前還無法想像會輸給台灣，但近期的國際賽對戰紀錄（近7場僅2勝5敗）顯示，台灣已讓韓國隊感到沉重威脅。
賽程安排與集中力下降 韓國隊「打線沉默」
《聯合新聞》則分析了韓國隊今日敗北的客觀原因。韓國隊昨日深夜才結束與日本隊的惡戰，今日正午便要對戰中華隊，休息時間不足12小時，導致選手集中力大幅下降，全場僅敲出零星4支安打。
反觀中華隊，昨日中午對捷克以14：0提前扣倒獲勝，擁有充足的休息時間與火熱的打擊手感。報導指出，韓國隊今日在跑壘與守備上的多處細節失誤（如金周元盜壘失敗、威特康延長賽傳球選擇錯誤），都是導致敗北的關鍵。
