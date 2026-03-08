我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼中國隊無緣晉級2026年WBC正賽，這是中國隊自2006年以來首次缺席世界棒球經典賽，結束連續5屆參賽的紀錄。（圖／美聯社）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽5日起在東京巨蛋開打，中華隊今（8）日以5:4首次打贏韓國隊，保住晉級機會。本次經典賽吸引全台民眾關注，其中不乏一日球迷，就有人好奇發問，為何這次WBC亞洲區的名單中，除了傳統強權日本、韓國及重返會內賽的中華隊外，卻不見中國隊的身影，原因為中國隊在去年的資格賽即被淘汰，這也是中國隊自2006年經典賽創立以來，首度缺席會內賽舞台。據賽事規則，中國隊因為在2023年經典賽分組預賽中排名墊底，失去了直接晉級本屆會內賽的資格，必須參與2025年於美國亞利桑那州舉辦的資格賽。然而，在去年的資格賽B組賽事中，中國隊接連敗給德國、哥倫比亞與巴西，最終以三戰全敗、分組墊底的戰績遭到淘汰，無緣取得進入會內賽的門票，中止了連續5屆參賽的紀錄。體育評論員分析，中國棒球近年面臨嚴峻的轉型挑戰，儘管過去20年大聯盟（MLB）與各國職棒積極投入資源協助發展，但國內職業聯賽（CBL）受疫情及體制調整影響，發展進度不如預期。在資格賽中，中國隊暴露出投手戰力斷層與打擊缺乏長程火力的弱點，顯示出與國際二線隊伍之間的實力差距正在擴大。此次缺席對中國棒球界無疑是一次沉重的打擊，但也可能成為改革的契機，面對2028年奧運將棒球納入正式比賽項目，中國棒協未來勢必得重新審視人才選拔與青訓機制，思考如何在缺乏穩定國內聯賽的環境下，透過增加國際賽經驗來縮小與世界頂尖水準的鴻溝。