美國與以色列在2月28日對伊朗進行聯合空襲，伊朗對多個海灣國家反擊，戰事進入第9天。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日公開為攻擊鄰國公開道歉後，8日改口，威脅將對美國目標發動更多攻擊，還回擊美國總統川普（Donald Trump），想要求德黑蘭無條件投降是癡人說夢。
據路透社報導，裴澤斯基安7日上午表示，伊朗指揮體系在第一波空襲被破壞後，後續攻擊都是各地部隊自由開火，導致許多中東國家被報復反擊，伊朗臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非對伊朗的攻擊來自這些國家，「我個人向受伊朗行為影響的鄰國道歉」。
美國總統川普7日在空軍一號上對記者表示，若伊朗軍力已被摧毀，領導人已被消滅，那麼還需要什麼協商，到最後伊朗可能再也沒人了，沒人可以說「我們投降」。
裴澤斯基安則回嗆，川普要求伊朗無條件投降，那是「癡人說夢！」但表示伊朗臨時領導委員會已同意暫停對鄰國的襲擊，除非對伊朗的襲擊源自這些國家的領土。
另據美聯社報導，裴澤斯基安8日發布影片表示，「當我們遭受攻擊時，我們別無選擇只能回應。他們對我們施加的壓力越大，我們的回應自然會越強烈。我們的伊朗、我們的國家，面對欺凌、壓迫或侵略絕不會輕易低頭——過去也從未低頭過」。
裴澤斯基安稱，伊朗並不尋求對鄰國開戰，稱他們是伊朗的兄弟，指則美國挑撥海灣國家互相殘殺。但伊朗許多攻擊都已經超出美軍基地範圍，擊中當地能源設施、飯店合成式建築。
報導指出，裴澤斯基安顯然正在收回7日對海灣鄰國表達的懷柔言論。這些言論此前已遭伊朗國內強硬派反駁。
