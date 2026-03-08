我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部部長石崇良日前宣布要成立「婦女發展及保護服務司」，今（8）日出席38婦女節活動時透露，立法院委員會已經審查完相關修法草案，等待後續協商後就會發佈，預計在今年有機會正式上路。衛福部社家署今日於NUZONE展演空間舉辦「花開 過山路」慶祝國際婦女節活動演唱會，石崇良接受訪問時指出，衛福部此次組改規劃設立「社會發展及長期照顧署」與「兒少及家庭支持署」兩個新署，同時在部內增設「婦女發展及保護司」，過去台灣在婦女權益保障方面，歷經許多前輩努力，從性侵害防治、家庭暴力防治到性別工作平等相關制度，都經過長期推動與多次修法，逐步建立完善的保護機制。石崇良表示，未來政策目標不只停留在「保護」，更希望讓女性在社會充分地發光發熱，包括經濟安全、社會參與及職場發揮，將透過資料蒐集、政策研究分析，以及各項計畫與活動的推動，協助女性各個角落、各行各業發光發熱。至於相關業務內容，石崇良指出，未來會透過資料搜集、政策研析、活動方案推動，讓婦女在社會各行各業都可以有發揮空間。他透露，目前立法院委員會已經完成「衛福部組織法」修法草案的審查，還要等待後續協商完成，之後就會發佈，衛福部也會依據修法內容，完成各項配置，包括各司署名稱、人力調配、科別調整，今年很有機會就能啟動相關作為。