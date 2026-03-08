2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組情勢進入最終大亂鬥！隨著中華隊今（8）日以5：4險勝韓國，全台灣球迷的目光現在都集中在明（9）日晚間的韓澳大戰的先發投手——韓國隊左投孫周永身上。由於晉級規則涉及複雜的失分率計算，孫周永明日的表現將直接決定中華隊、韓國隊與澳洲隊誰能奪下前往邁阿密的8強機票。
韓國隊的最後王牌 孫周永掛帥生死戰
韓國隊總教練柳志炫在今日敗給台灣後，正式宣布明日對戰澳洲的生死戰由LG雙子隊的左投孫周永先發。27歲的孫周永去年在韓職（KBO）繳出11勝6敗、防禦率3.41的優異戰績。他在昨日對陣日本隊時曾自薦後援1局，甚至面對大聯盟球星大谷翔平也面不改色，展現強大的心理素質。
孫周永豪言：比起保送，我更在意不被轟全壘打
面對明日「贏球且必須低失分」的嚴苛條件，孫周永在接受《朝鮮日報》訪問時展現極大自信。他表示：「明天的目標非常明確，就是盡可能不掉分，一定要贏。我會全力以赴，絕對不讓對手擊出長打或全壘打，哪怕投出保送，我也要追求最精準的邊角進壘。」
孫周永坦言，雖然背負著「全韓國的命運」壓力巨大，但他回憶在母隊LG雙子隊時也曾多次在球隊危機時刻挺身而出，「我有克服這種困境的經驗，我會好好恢復體力，明天投出一場精彩的比賽。」
韓國和台灣命運先連 失分率一覽
根據目前C組的「互咬」晉級算式（假設日本擊敗澳洲，且韓國擊敗澳洲）：若孫周永失分在2分以內： 韓國隊有機會憑藉較低的失分率超車晉級。若孫周永失分達3分（含）以上： 韓國隊的失分率將確定高於中華隊（0.38）。屆時無論韓國是否贏球，中華隊都將憑藉失分率優勢，擠掉韓國與澳洲，晉級8強。至於澳洲的情況，中華隊因為之前被完封，得希望韓國隊在澳洲身上得到8分或以上，才有機會晉級。
這場比賽出現了有趣的現象，由於中華隊晉級的前提是「韓國擊敗澳洲」，許多台灣球迷紛紛表示明日將化身為孫周永的應援團。
