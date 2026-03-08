我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫易磊一邊冰敷一邊落下男兒淚。（圖／翻攝自Instagram@come_together_2026）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今（8）日在東京巨蛋以5：4贏韓國，21歲小將孫易磊在八局下半接替林凱威登板，在面對韓國打者金慧成時投出4壞球，又被下一棒金倒永打出安打，讓韓國追平比分，後來中華隊換投，由張奕上場，即便是關鍵時刻，主播魏楚育仍給孫易磊鼓勵，「抬頭挺胸！把紅線球交給你的隊友。」感動許多球迷。孫易磊在八局下半登板，面對韓國好手、目前效力於洛杉磯道奇的金慧成，或許是壓力湧上，孫易磊失投保送金慧成，下一棒金倒永打出安打，讓韓國追平比數，孫易磊賽後也坦言，真的是一顆球都沒辦法失投的感覺，第一次有這種感受，他也很感謝張奕替他收拾殘局。事實上，在孫易磊被換掉時，可以看出他的心情低落，主播魏楚育仍給他鼓勵，「就是這樣子，帶著驕傲，抬頭挺胸，把紅線球交給你的隊友！」無論輸球、贏球，中華隊都共同承擔的精神，感動許多球迷。直到最後贏球，畫面帶到孫易磊，他肩膀上已經纏著大面積繃帶，手上還拿著超大包的冰塊，忍不住哭出來的模樣也讓許多球迷心疼，「才21歲，要扛這樣的壓力，辛苦了」、「易磊你超棒！是我們的驕傲」、「別哭！實在太棒了」。