2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組今（8）日上演台韓史詩大戰，中華隊在第10局突破僵局制中，靠著陳傑憲的熱血滑壘與全隊的守備韌性，以5：4力克韓國。遭遇二連敗的韓國隊晉級之路亮起「深紅燈」，韓國國內輿論炸鍋。甚至有來東京巨蛋採訪的韓國記者在賽後「握手懇求」日本記者，拜託日本隊今晚一定要擊敗澳洲，對於國家隊形勢相當擔憂。
韓迷痛心：這是令人羞恥的一天
隨著比賽落幕，韓國隊目前戰績1勝2敗，排名跌至C組第四。韓國國內球迷對此結果感到極度失望，紛紛在網路上留言表達不滿：「這是令人恥辱的一天」、「完全沒有藉口」、「原本以為這次不會在首輪出局，沒想到又是一樣」。更有球迷悲觀地認為：「連台灣都打不贏，不知道明天有沒有辦法贏澳洲。」
悲痛的懇求：韓媒記者向日媒「拜託了」
根據日本媒體《THE ANSWER》報導，賽後在東京巨蛋的媒體通道，發生了令人心酸的一幕。兩名韓國記者與一名日本記者交會時，眉頭緊皺的韓國記者主動上前，緊緊握住日本記者的手，近乎哀求地說道：「Please（拜託了），求求你們（日本隊）一定要贏下澳洲啊！」另一人也緊接著附和：「拜託你們了。」
「因為一旦日本隊輸給澳洲，韓國隊就確定會被淘汰。從他們依序與我握手的掌聲中，可以感受到那份悲痛的祈願。跟隨代表隊採訪的各國記者們，同樣也帶著滿腔熱血在奮戰著。」由於目前的晉級算式中，若澳洲今晚擊敗日本，韓國隊將在今日提前宣告淘汰。這份「悲痛的祈願」透過記者的手傳達了出來，顯示出韓國代表隊與媒體此時背負的巨大壓力與焦慮。
中華隊寫下歷史 首度在WBC擊敗韓國
相對於韓國的低迷，台灣球迷與媒體則陷入狂歡。日媒指出，這是中華隊在WBC歷史上首度擊敗韓國。看到陳傑憲儘管左手骨折仍拚命撲向三壘的畫面，不僅感動了全台灣，連日本網友也紛紛表示：「這真的是那支之前輸給日本0：13的球隊嗎？」、「這場勝利比贏得12強冠軍更令人感動！」
今晚舉行的「日澳大戰」已成為全亞洲關注的焦點。對於韓國而言，日本隊成了他們最後的救命稻草；而對中華隊來說，若日本勝出，則能將戰局導向最有利的三隊互咬算式。
