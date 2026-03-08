我是廣告 請繼續往下閱讀

面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。00996A擬任基金經理人王仲良表示，2026年台股雖具備AI需求旺、資金寬鬆、低庫存與獲利成長四大支撐，具備上行條件，但市場表現將出現分化，「選股能力」將是勝出關鍵。00996A的最大特色在於打破投資框架，秉持「傳產股、科技股，會成長的都是好股票」的理念，將60%以上資金配置鎖定「上市市值前150大＋上櫃市值前50大」的範圍，主動精選具成長性的中大型權值股力拚β增值。王仲良指出，中大型企業現金流穩定、經營韌性高，在AI時代具備財力優勢；同時，歷史經驗顯示，中小型潛力股的爆發力亦不容忽視。因此00996A其餘資金將聚焦創新成長產業，挖掘具爆發力的中小型潛力股，積極創造α超額機會。00996A特色為選對種子、精準布局，最適合看好台股長期趨勢、追求主動收益且不願受單一產業侷限的投資人。00996A為兆豐投信發行的主動式ETF，投資標的鎖定台灣上市市值前150大與上櫃市值前50大中的「豐收型企業」，聚焦高市佔、現金流穩定、具產業競爭力的指標公司，並由專業團隊依基本面與產業趨勢動態調整。對小資族而言，10元發行價降低進場門檻，加上季配息機制，兼顧資本增值與現金流需求，提供相對友善的布局選擇。